Путин предложил декриминализировать наказание за невозврат валютной выручки

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, декриминализирующий наказание за нарушение сроков репатриации валютной выручки, если предприниматель ранее не подвергался за это административным штрафам.

Инициатива направлена на «дальнейшее формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности», передает ТАСС.

Изменения подготовлены, «в частности, с учетом текущей ситуации в сфере внешнеторговой деятельности, когда российские экспортеры все чаще сталкиваются с происходящими не по их вине задержками при возврате (получении) валютной выручки, особенно если экспорт осуществляется российскими компаниями, попавшими в так называемые иностранные санкционные списки».

В связи с этим в Уголовный кодекс вносятся изменения, в соответствии с которыми «нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

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