Откровенный праздник: Рианна отметила Рождество топлес

Рианна умеет привлекать к себе внимание – даже тогда, когда чуть ли не все знаменитости постят в соцсетях фотографии с празднования католического Рождества. Певица тоже поделилась праздничными снимками, только, судя по фото, отмечать торжество Рианна рекомендует не под елкой, а в постели – и обязательно в красивом белье.

Дело в том, что эти фото – не просто поздравление, но и часть рекламной кампании Savage X Fenty, бельевого бренда Рианны. На снимках она демонстрирует модели из новой коллекции Holiday Savage X High Leg Bikini, правда решив обойтись без верхней части комплекта.

Mer-RIH❌MAS всех вас, это ночь Savage,

– гласит подпись к посту. Напомним, о запуске линии белья Рианны стало известно весной прошлого года – тогда в рекламе певица продемонстрировала кружевное боди с разрезами, созданное в сотрудничестве с компанией TechStyle. Помимо привычных размеров белья — как, например, у той же Рианны — в линейку Savage x Fenty вошли как очень маленькие размеры, так и размеры XXXL.

Рианна в рекламе Holiday Savage X High Leg BikiniКликните на фото для просмотра галереи Рианна в первой рекламе Savage X Fenty

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