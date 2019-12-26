Бывший муж принцессы Норвегии Марты Луизы покончил жизнь самоубийством

Писатель, художник и бывший муж принцессы Норвегии Марты Луизы и отец трех ее детей Ари Бен покончил с собой, о чем сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на представителей семьи Бена. Король Норвегии Харальд и королева Соня выразили соболезнования по поводу смерти бывшего зятя.

Принцесса Марта Луиза и Ари Бен С глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что Ари Бен покончил жизнь самоубийством. Мы просим уважать наше личное пространство в этот сложный период,– транслирует телекомпания заявление семьи Бена, которое передал менеджер Гейр Хоконсунд. О том, что побудило Ари к такому решению, не сообщается, но выдвигаются предположения о депрессии: последняя книга писателя «Инферно», по его же словам, «жестко отражает его внутреннее состояние в последнее время».

Принцесса Марта Луиза и Ари Бен Напомним, Ари Бен и принцесса Марта Луиза поженились в 2002 году в Тронхейме, Норвегия. В браке у супругов появилось три дочери: Мод, Леа и Эмма. У Марты Луизы и Ари Бена было много общих увлечений, а в год свадьбы они выпустили совместную книгу, в которой рассказали о своей любви. Но в 2016 году они объявили о расставании после 14 лет брака. По заявлению пары, они опробовали уже множество способов остаться вместе, но ни один из них не сработал.

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