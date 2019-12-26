На оранжевой ветке московского метро случился сбой из-за падения пассажира на пути

Утром 26 декабря на Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой. Движение поездов от «Октябрьской» до «Проспекта мира» было на время остановлено из-за падения пассажира на пути.

Как передает «Вечерняя Москва», инцидент произошел на станции «Китай-город». Мужчина упал под прибывающий состав по неосторожности. Чтобы поднять пассажира, сотрудники подземки сняли напряжение контактного рельса.

По данным телеканала «360», мужчина выжил. Сотрудники полиции вызвали ему скорую. Позднее пресс-служба московского метро сообщила, что движение на участке Калужско-Рижской линии было восстановлено и введено в график.

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