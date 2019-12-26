Рейнольдс, Траволта, Перри, Гранде, Кардашян, Клум спели песню All I Want for Christmas Is You. Видео

26.12.2019, 10:06, Новости дня

видео

Видео: Mariah Carey / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американская певица Бритни Спирс показала в Instagram, как украсила множеством гирлянд  дом, деревья и фонтан во дворе к Рождеству. На последнем фото она еще раз показала елку. «Мой прекрасный дом к Рождеству», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram My beautiful home for Christmas * Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 24 Дек 2019 в 10:27 PST Бритни Спирс […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика