Рейнольдс, Траволта, Перри, Гранде, Кардашян, Клум спели песню All I Want for Christmas Is You. Видео

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Видео: Mariah Carey / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Американская певица Бритни Спирс показала в Instagram, как украсила множеством гирлянд дом, деревья и фонтан во дворе к Рождеству. На последнем фото она еще раз показала елку. «Мой прекрасный дом к Рождеству», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram My beautiful home for Christmas * Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 24 Дек 2019 в 10:27 PST Бритни Спирс […]
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