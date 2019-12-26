Программу подготовки к ЧЕ-2020 утвердили в России

26.12.2019, 10:05, Новости дня

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении программы подготовки к проведению в РФ в 2020 году чемпионата Европы по футболу, на который выделяется более 3,5 млрд рублей.

«Подписанным постановлением утверждена программа подготовки к проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. Программой определен перечень объектов инфраструктуры и мероприятий, которые будут полностью или частично финансироваться за счет федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга (включая мероприятия в области продвижения UEFA Евро 2020, организации фан-зон, транспортного обеспечения UEFA Евро 2020)», – передает ТАСС текст пояснительной записки к постановлению, опубликованному на сайте кабмина.

Всего по программе на 2019 и 2020 годы выделяются 3,54 млрд рублей, из которых 2,98 млрд Евро 2020 средства федерального бюджета, а 559 млн рублей выделяются по линии бюджетов субъектов России. Ответственным координатором программы определен Минспорт России.

Напомним, 19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил о невозможности отмены матчей Евро-2020 в России.



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