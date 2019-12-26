Врач советует исключить из рациона вредные для здоровья сердца продукты. Джамал Шаабан относит к ним обработанные сахара и жирное мясо, блюда быстрого приготовления и спиртные напитки.

Эксперт убежден, что людям, имеющим сердечно-сосудистые нарушения, необходимо особенно тщательно следить за своим питанием. По его мнению, не стоит делать исключения и в праздничные дни, когда многим трудно устоять перед искушением и не нарушить предписания медиков. Принцип умеренности необходимо соблюдать постоянно, а из разнообразного меню отдавать предпочтение так называемой здоровой еде. Чрезмерно жирные блюда, соленые закуски, выпечка из белой муки — все эти гастрономические удовольствия могут привести к нежелательному ухудшению самочувствия.

Длительные застолья, продолжительное «сидение» у телевизора крайне нежелательны для людей, имеющих разного рода проблемы со здоровьем. Не стоит забывать о пользе прогулок на свежем воздухе, активных видах отдыха, а во время перекусов отдавать предпочтение легким десертам или сухофруктам. Необходимо также позаботиться о сохранении хорошего расположения духа, что благотворно отразится и на физическом состоянии.

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