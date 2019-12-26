Несуществующий снег убрали во Владимире

Пользователи Сети высмеяли уборку несуществующего снега на улицах Владимира. Видео с «уборкой» опубликовали в соцсетях.

Ролик был опубликован в сообществе «Подслушано во Владимире» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как снегоуборочный трактор медленно едет по сухой улице и имитирует ковшом уборку снега.

«Тренируется. И заодно бензин списывает», – написал Эдуард Ахмедов.

«А когда снег выпадет – нет техники», – отметила Полина Мироненкова.

«Песок собирают», – пошутил Толик Суслов.

«Молодцы, осваивают бюджет», – предположила Татьяна Каленова.

Ранее синоптики спрогнозировали небольшой снег в Москве в понедельник (30 декабря) и потепление во вторник (31 декабря), отметив, что надежда на снег в новогоднюю ночь остается.

До этого кардиолог Наталья Нассибулина рассказала об опасностях аномально теплой зимы.





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