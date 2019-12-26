Брежнева показала объятия с мужем

26.12.2019, 9:54, Новости дня

Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Вера Брежнева показала в Instagram фото объятий с мужем, продюсером и композитором Константином Меладзе.

«Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать. Самое сложное – понять, чем. Из последних опросов – топ пожеланий: фото с мужем, личная встреча, билеты на концерт. Исполняю!» – написала она.

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Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать. Самое сложное понять — чем) Из последних опросов — топ пожеланий : — Фото с мужем — личная встреча — билеты на концерт. Исполняю!) Фото — пожалуйста, встречу за праздничным столом уже выиграла моя семья, а вот два билета на мой концерт 25.04 в Крокусе я готова подарить на Новый год кому-то из вас! * 2 билета на концерт = 2 простых действия : 1. Отметить того, с кем хочешь пойти на концерт в комментариях под этим постом. В одном комментарии только один человек. 2. Обязательное условие : Следующее фото в карусели — афиша, жми на самолётик ( значок возле значка лайк и коммент) выкладывай афишу в сториз и отмечай меня, чтобы я увидела, что ты хочешь на мой концерт * ) Итоги розыгрыша — в пятницу * Ps : всем, кто празднует сегодня — Merry Christmas * Любви ♥ * ♥ * ♥ *

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 25 Дек 2019 в 7:01 PST

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.

От первого брака у Меладзе трое детей: Алиса (2000), Лия (2004), Валерий (2005). У Брежневой две дочери – Соня (2001) и Сара (2009).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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