Жертвами тайфуна «Урсула» на Филиппинах стали 16 человек

На Филиппинах жертвами тайфуна «Урсула» стали по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на власти страны.

Тайфун обрушился на Филиппины 25 декабря. Он сопровождался порывами ветра, достигающими 195 км/ч. Нанес значительный материальный ущерб, разрушив крыши домов и опрокинув столбы. Погибшие в результате стихии жили в городах и деревнях группы островов Висайя в центральной части страны.

Среди погибших – сотрудник полиции, который был убит электрическим током при падении электрического столба.

«Урсула» также затронула острова Боракай и Корон, а также другие места, популярные у туристов из-за их белых песчаных пляжей, отмечает агентство.

Аэропорту Калибо, обслуживающему Боракай, был нанесен ущерб, из-за чего произошли задержки рейсов.

Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб сообщило, что «Урсула» замедляется. Там прогнозируют, что тайфун покинет зону Филиппин утром 28 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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