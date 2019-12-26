Новак заявил, что Allseas может достроить «Северный поток – 2», несмотря на санкции США

Несмотря на санкции США, швейцарская Allseas теоретически может достроить газопровод «Северный поток – 2», заявил в интервью РБК, опубликованном 26 декабря, министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, швейцарский трубоукладчик приостановил строительство трубы по дну Балтийского моря, чтобы исключить риск американских санкций, но эта компания еще может завершить проект.

Новак добавил, что «компания запросила разъяснение у американского минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы».

Глава минэнерго РФ отметил, что «Северный поток – 2» «будет достроен при любых обстоятельствах».

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что «Северный поток – 2» заработает в середине 2020 года.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». В минфине США заявили, что санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока – 2» вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик «Северного потока – 2», швейцарская компания Allseas, после введения санкций приостановила работы.

Оператор «Северного потока – 2» заявлял, что проложено уже более 2300 км почти из 2460 км, газопровод достроен на 93%.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции США против компаний, связанных с «Северным потоком – 2», могут отложить завершение его строительства на несколько месяцев.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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