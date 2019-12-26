На востоке Франции на Рождество неизвестные устроили стрельбу, трое пострадавших

Вечером 25 декабря неизвестные в капюшонах устроили стрельбу во французском городе Безансон, три человека получили ранения, сообщает France Info со ссылкой на источник в полиции.
Стрелявших было трое или четверо, всего они произвели около 15 выстрелов.
Среди пострадавших двое мужчин 31 и 34 лет, а также 14-летний подросток, все они были госпитализированы.
Полицейские, которые изучали место происшествия, нашли под припаркованным автомобилем неразорвавшуюся гранату.
По данным телеканала BFM TV, инцидент может быть связан с торговлей наркотиками.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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