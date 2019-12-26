Организаторы Burning Man подали иск на миллионы долларов к властям США

Организаторы фестиваля Burning Man подали иск к Бюро земельного управления США. Как сообщает Associated Press, они настаивают на том, что сборы на проведение мероприятия непомерно велики и требуют за них многомиллионные компенсации.

Иск в федеральный окружной суд США в Вашингтоне подала 13 декабря некоммерческая организация Black Rock City LLC, которая является организатором фестиваля. Американские власти, в частности, заставляют организаторов компенсировать затраты на работу полиции и прочих служб во время мероприятия, а также выплачивать трехпроцентный сбор от продажи билетов.

При этом сборы ежегодно растут. Если в 2012 году они составили $1,4 млн, то к 2019 году — выросли более, чем вдвое — до $2,9 млн. По словам адвокатов Black Rock City, за последние три года сборы на возмещение затрат увеличились на 291 процент, а количество участников Burning Man — только на 39 процентов.

Фестиваль Burning Man ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде, США.

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