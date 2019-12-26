Владелец свинки Пеппы отсудил у российской компании 33 млн руб. за контрафактную продукцию

26.12.2019, 9:53, Новости дня

Владелец прав на свинку Пеппу — британская компания Entertainment One UK выиграла в арбитражном суде Москвы иск к одному из крупнейших российских производителей игрушек «Симбат». Об этом сообщает «Коммерсантъ»

Компанию обязали выплатить 32,9 млн рублей за использование в детских конструкторах образа Пеппы без лицензии.

Entertainment One UK утверждала, что «Симбат» не покупал лицензию на свинку Пеппу, хотя использовал в своих конструкторах, которые продавались на «Беру», именно этого персонажа. Ответчик в суде утверждал, что это была другая свинка.



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