Бренд Haval открыл новые дилерские центры в России

В компании Haval объявили об открытии новых официальных представительств в российских городах.
В частности, речь идет о дилерских центрах, которые открыли работу в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Петрозаводске, Москве и других городах. В свою очередь, всего по всей стране теперь насчитывается порядка 82 официальных представительств китайской компании Haval. Таким образом, местные клиенты могут воспользоваться расширенными услугами бренда.
Напомним, за период с января по ноябрь 2019 года общее число реализованной техники составляет 10 тысяч машин, что в 3,8 раз больше, чем годом ранее. Кроме того, за прошлый месяц компания Haval сумела опередить остальные китайские бренды по количеству проданных автомобилей на российском рынке.
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