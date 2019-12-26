Электрический седан Xpeng P7 стартовал на рынке Китая

Китайская компания Xpeng Motors сообщила о старте продаж нового электрического седана Xpeng P7.

Приобрести автомобиль на местном рынке можно по цене от 240 тысяч юаней в базовой комплектации, однако клиенты смогут выбрать и более производительную модификацию за 270 тысяч юаней. Напомним, разработчикам удалось добиться разгона до 100 км в час за 6,7 секунд. Также особенностью электрокара стала возможность проехать на электротяге до 560 километров.

В максимальной комплектации разгон до сотни улучшился до 4,7 секунд. В настоящее время дилерские центры уже стартовали предварительные заказы на электрокар Xpeng P7, однако в свободной продаже автомобиль появится уже во втором квартале следующего года. Эксперты прогнозируют высокий интерес в отношении электрического седана Xpeng P7.

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