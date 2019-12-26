В США проболтались о подготовке атаки на Россию

26.12.2019, 9:51, Разное

Американское киберкомандовани (Cybercom) разрабатывает тактику особой информационной войны против России. Сообщается, что атака может затронуть все руководство страны, за исключением Владимира Путина.

Еще один вариант кампании, которую готовятся в 2020 году развернуть США, заключается в использовании дезинформации. Предполагается, что с помощью различных информационных вбросов можно будет спровоцировать соперничество внутри российских элит, передает «Царьград». Известно, что этот вариант был разработан еще в 2016 году, когда пост президента США занимал Барак Обама.

При администрации Обамы были созданы и другие тактические приемы, которые, по замыслу их авторов, должны быть способны навредить России. Неизвестно, чем в те годы американское командование оправдывало свою агрессию, однако сейчас в качестве причины выступают обвинения в намерении вмешаться в американские выборы 2020 года.

При этом, как передает издание Washington Post, любые действия против России, в том числе и исключительно в информационной среде, будут претворяться в жизнь исключительно с одобрения Пентагона и при поддержке ЦРУ и Госдепа США. При этом атака на Владимира Путина исключена, поскольку этот шаг американские власти считают слишком провокационным.



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