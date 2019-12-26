В США проболтались о подготовке атаки на Россию

Американское киберкомандовани (Cybercom) разрабатывает тактику особой информационной войны против России. Сообщается, что атака может затронуть все руководство страны, за исключением Владимира Путина.

Еще один вариант кампании, которую готовятся в 2020 году развернуть США, заключается в использовании дезинформации. Предполагается, что с помощью различных информационных вбросов можно будет спровоцировать соперничество внутри российских элит, передает «Царьград». Известно, что этот вариант был разработан еще в 2016 году, когда пост президента США занимал Барак Обама.

При администрации Обамы были созданы и другие тактические приемы, которые, по замыслу их авторов, должны быть способны навредить России. Неизвестно, чем в те годы американское командование оправдывало свою агрессию, однако сейчас в качестве причины выступают обвинения в намерении вмешаться в американские выборы 2020 года.

При этом, как передает издание Washington Post, любые действия против России, в том числе и исключительно в информационной среде, будут претворяться в жизнь исключительно с одобрения Пентагона и при поддержке ЦРУ и Госдепа США. При этом атака на Владимира Путина исключена, поскольку этот шаг американские власти считают слишком провокационным.

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