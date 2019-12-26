Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 14 копеек – до 61,71 рубля, курс евро снизился на 25 копеек – до 68,43 рубля.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 67,44 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Последнее: Исследователи из американского университета МакМастера и медики из больницы общего профиля в Гамильтоне предложили новую методику, способную предсказать всевозможные риски возникновения осложнений после операций на сердце, сообщает Anonses.ru. В ходе масштабного исследования ученые предложили дополнить стандартный индекс сердечного риска новой оценкой. Согласно их предположениям, она позволит точнее прогнозировать возникновение сосудистой смерти или повреждения миокарда в периоперационный […]
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