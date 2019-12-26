Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 14 копеек – до 61,71 рубля, курс евро снизился на 25 копеек – до 68,43 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 67,44 доллара за баррель, передает РИА «Новости».





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