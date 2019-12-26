Московская биржа открылась снижением

26.12.2019, 9:51, Новости дня

Индекс Мосбиржи утром в четверг опустился на 0,23% – до 3023,75 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% – до 1542,52 пункта.

Следует из данных Московской биржи. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Исследователи из американского университета МакМастера и медики из больницы общего профиля в Гамильтоне предложили новую методику, способную предсказать всевозможные риски возникновения осложнений после операций на сердце, сообщает Anonses.ru. В ходе масштабного исследования ученые предложили дополнить стандартный индекс сердечного риска новой оценкой. Согласно их предположениям, она позволит точнее прогнозировать возникновение сосудистой смерти или повреждения миокарда в периоперационный […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика