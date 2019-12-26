Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи утром в четверг опустился на 0,23% – до 3023,75 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% – до 1542,52 пункта.

Следует из данных Московской биржи.

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