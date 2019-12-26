Мнение: Переиод ухаживания закончился. Латвия, Литва,Эстония, уходят в самостоятельное плавание.

Не то чтобы я сильно радуюсь тому, что происходит в Прибалтике, но как говорится: «отольются кошке мышкины слёзы». На первый взгляд ничего ужасного не происходит. В Прибалтийских городах по прежнему живут люди, строятся дома, работают магазины. Но дело в том, что экономические процессы имеют некую инерцию и то, что происходит сегодня, даёт заметный результат только через некоторое время. Рано или поздно в странах где уничтожена промышленность, происходит отток населения и падаёт рождаемость, начинаются деструктивные процессы. Разумеется самый лучший оценочный механизм, это цифры. Хотя это немного скучновато но тем не менее, вот некоторые цифры

Итак, согласно приведённым данным, мы видим что по большинству позиций экономики наблюдается спад. И только в сфере жилого строительства есть небольшой рост. Но как правило сфера жилого строительства на экономику не влияет и быть индикатором роста ВВП, тоже не может. Когда три «Прибалтийские сестрички» заходили в ЕС, тогда перед ними ставились задачи, быть плацдармом по отношению к России и как можно больше вредить по разным направлениям. Надо признать что все эти годы они успешно с этим справлялись. Уж так старались, так старались, причём старались с молчаливого согласия всего населения незалежных республик.

Ох, права наша русская пословица, «Заставь дурака богу молиться, он и лоб себе расшибёт». На каком то этапе ребятки перестарались. Времена поменялись и опаньки, как говорится: «А нас за шо»?

Сегодня наши «небратья» переживают тяжёлые времена. Литва, Эстония, Латвия, Польша, ну и другие восточноевропейские страны, готовятся «затянуть пояса». После того как в мире произошли экономические и геополитические изменения, после того как «три Прибалтийских сестрички» перестали интересовать «белого господина» как острие копья направленного против России, всем было сказано: «Всем спасибо, спектакль окончен».

«Как же так»?- задумались люди с красивыми лицами из Прибалтики. «Ведь мы же верно служили белому господину». Но в какой то момент Латвия, Эстония и Литва перестали быть интересны и Брюсселю и Америке. Не то что бы совсем не интересны, но и былой любви уже не наблюдается.

И вот в этот самый момент «горячие эстонские парни», а вернее одна «горячая эстонская девушка», в частности президент Эстонии Керсти Кальюлайд, обращает свои взоры в сторону России и слёзно просит Россию возобновить транзит грузов через Эстонию. При этом начинает что то шептать об экономических отношениях между странами.

Но удивительная штука получается, одновременно выпрашивая у России каких ни будь ништяков, президент Эстонии одновременно продолжает занимать агрессивную позицию по отношению к России.

И вот здесь у меня начинается разрыв шаблона, как можно одновременно призывать к сотрудничеству и при этом плеваться определённой субстанцией в нашу сторону. Сдаётся мне, что здесь может быть несколько вариантов. Это или уровень компетентности-профессионализма управленцев, или просто глупость и уровень образования. Причем в данном аспекте, образование ни количество американских университетов, а мудрость и желание помочь своей стране. В любом случае нам на руку то, что сегодня происходит в восточной Европе. То как они рушат свои собственные страны, нам остаётся только наблюдать и удивляться. Хотя надо быть откровенным, в недавнем прошлом и мы стояли на этом же пути и судя по всему, ещё не до конца сошли с него.

https://zen.yandex.ru/media/id…

Источник: Конт

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