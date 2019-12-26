Мнение: Где эта ваша ужасная Россия? Дайте адрес, я уеду!

Россия сегодня находится на подъеме, хоть и небольшом, но подъеме. Сложно этого не замечать, хотя, если задаться целью замечать только минусы, то без проблем. Больше всего удивляют оппозиционеры, которые кручинятся о «простом народе», не понимая, что этот народ неплохо себя чувствует и без их попечительства. Об «ужасной» России в материале ПИКiNFORM





Буквально сегодня, в комментарии от одного оппозиционера к статье, которая напрямую касается Украины и произошедшего в ней, прочел такое:

«задача «запугать» выполняется. Сергей ведь пишет не все, что думает. Он, довольно успешно, воплощает в слово поставленные задачи по промывке мозгов. В данном случае для россиян (аудитория больше). Под текстом читается — не ропщите, а то будет как на Украине»

Тут в чем дело собственно… Если писать, что на Украине майдан уничтожил государственность, то это в понимании российских оппозиционеров — склонять граждан Росси к молчанию и безропотности, «а то будет как на Украине». Нет! Не будет как на Украине, будет кратно хуже! Но дело не в том.

Почему у всяких оппозиционеров, пусть в России, Украине, Белоруссии или Турции только одно понимание изменений – РЕВОЛЮЦИЯ. Мозга не хватает проводить изменения без разрушения государственности? Особенно смешны мне в этом плане нынешние «коммунисты», я про КПРФ. Вернуть бы вас в прошлое, то именно вы и поехали бы пилить Тайгу лобзиками и осваивать архипелаг Новая Земля, любуясь красотами полугодовой ночи.

Что хорошего, хоть раз в истории человечества принесла РЭволюция? И не надо заливать про Ленина, большевики провели КОНТРреволюцию, а революцию устроили люди с хорошими лицами, которые за все хорошее. И да, было на порядок хуже, чем сейчас на Украине. Или вы учебники истории скурили в школе? Дам вам пару фактов, с которыми вам потом жить:

Революция произошла в феврале 1917-го года. Это был прямой государственный переворот с свержением законного правителя. Да, не большевики Царя свергали, а те, которым Россия виделась «ужасной». Ревнителям Православия намекну: Церковь не последнюю роль сыграла в свержении Царя, за что потом простой люд с радостью валил кресты и устраивал склады в церковных помещениях.

Усугублю для одаренных «белой идеей»: именно те самые генералы, которые потом стали белогвардейцами и устроили заговор против царя. Сами они были не «элитой», а рагулями того времени. Они даже не смогли договориться и объединиться, чтобы победить большевиков. Каждый белогвардейский генерал тянул корону на себя, а Колчак даже примерил ее.

К 25-му октября (по старому стилю) Временное правительство подписало в концессию почти все разведанные месторождения всего интересного в русской земле. Американцы были на Дальнем Востоке, британцы строили концлагеря под Архангельском, немцы хозяйничали в тех губерниях, которые теперь называют Украина. Французы, чехи, болгары… только ленивый не рвал Россию

… и тут пришли большевики!

Для особо одаренных, среди альтернативно развитых повторю: большевики не устраивали революцию, они взяли власть, которая уже никому не принадлежала. Мало того, коммунисты изначально были против вооруженного переворота, планировалось добиваться своего стачками, забастовками и т.д.

А знаете, чем еще занимались ТЕ коммунисты? В отличие от вас, шкуры продажные, они занимались образованием народа. Самое страшное – делали это БЕСПЛАТНО! Коммунисты справедливо считали, что образование даст ключ к власти. А нынешние что? Сколько школ БЕСПЛАТНО работает? Сколько волонтеров просвещает народ в глухих деревнях? Так чем вы отличаетесь от майданного стада из Украины? НИЧЕМ! Вам просто нужна РЭволюция, а людям нужна Эволюция! Разницу улавливаете?

Да, я прекрасно понимаю. Что у правительства РФ полно косяков. Но ведь работают над ними. Последние пару лет аж дух захватывает от посадок коррупционеров. Хочется, чтобы все и сразу! Да, мне тоже этого хочется. Но хотения и жизнь – разные вещи! Надо строить и делать свои «хотения». И бороться можно не устраивая в стране бардак!

Интернет вам в зубы! Напакостил чиновник – грамотно напиши и выложи в сеть. Выложи в сотню групп «ВК», «одноклассники», выложи в телегу, выкладывай в комментариях. Сделай фото безобразия, как многие делают фото поистине кошмарных больниц и школ на территории РФ. Но то, что такие есть – не общая тенденция, а достаточно редкие случаи.

На счет работы… тоже любят поныть: нет работы, заводы закрыли, всему хана. Есть работа, но это надо работать, а не ныть в интернете, создавая видимость того, что население протестует. А население по опросам 79% устраивает нынешнее положение вещей, потому как народ не настолько тупой, как оппозиционерам хочется, народ видит маленький, но рост. А работы валом! Но не около твоего подъезда. Так что если ты гордишься свершениями предков, то пора поднять себя с теплого дивана и переместиться туда, где есть работа. А сочетать одновременно завод и комфорт — не выедет!

Построили один из величайших мостов в истории человечества, запустили по нему поезд. Развиваются технологии, энергетика одна из лучших на планете, если не лучшая. Россия экспортирует продовольствие, даже пшеницу, которую СССР всю дорогу закупал. Да, в чем-то в отдельных моментах где-то лучше. Вот у арабов бензин бесплатный… А никто не задумывался по чем у арабов вода? А в России? Так что сравнивать аккуратно нужно и искать баланс.

Недавно была командировка в Россию. Что могу сказать… На трассе м-4 движение сильнее, чем в Донецке на Артема утром. А после того, как подписали «предательские» минские соглашения, возвращенцы на авто прибывают постоянно.

Дорогие оппозиционеры, где эта ваша нищая и отсталая Россия? Я хочу туда уехать. Туда, где нет очередей в супермаркетах и этих покупателей с перегруженными тележками. Где нет пробок. Где нет этих небоскребов с квартирами по 150 миллионов.

Где эта прекрасная Россия настоящего? Где люди с коромыслами по воду ходят, где нет дорог и ничего нет. Задолбала эта Россия, которую я вижу каждый день. Кругом гребут, покупают, ходят в шубах, у всех айфоны и новомодные гаджеты. От машин проходу нет. Невозможно. Где эта ваша ужасная Россия? Дайте адрес, я уеду.

Сергей Лебедев (Лохматый) для ПИКiNFORM

Пы.сы: если кого-то интересуют озвученные факты в подробностях, не стесняйтесь – комментарий вам в руки, отвечу в ближайших статьях.

Источник: Конт

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