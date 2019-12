Рок истории

The Beatles, The Smiths, My Chemical Romance и другие

Альбом The Beatles «Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band» станет главной и единственной частью музыкальной выставки в клубе Royal Albert Dock, расположенном в Ливерпуле. Посетители смогут прослушать весь альбом целиком, при этом в основе звучания будет ремастеринг альбома, сделанный под руководством Джайлза Мартина, сына продюсера The Beatles, в 2017 году. «С помощью тщательно подобранной технологии передачи звука и акустики альбом будет звучать так, как будто все участники группы играют его для вас, и находятся рядом с вами. Все слушатели попадут прямиком в студию Abbey Road как раз перед Рождеством», — говорится в сообщении Royal Albert Dock. В организации выставки приняли участие фирмы Apple Corps, Tate Liverpool, Dolby Laboratories и Национальный Музей Ливерпуля. Все бесплатные приглашения уже закончились, однако в будущем году выставка должна открыться на еще несколько дней.



Первая демо-запись The Smiths под названием «I Want A Boy For My Birthday» была размещена на портале YouTube бас-гитаристом группы Дэйлом Хиббертом. Моррисси и Джонни Марр записали ее на ленточный магнитофон TEAC, принадлежащий Марру, в 1982 году, чтобы Хибберт смог разучить ее для первых официальных записей The Smiths. Дэйл Хибберт покинул группу после ее первого концерта, поскольку Моррисси и Джонни Марр не были довольны его игрой. На его место пришел бас-гитарист Энди Рурк. «I Want A Boy For My Birthday» была написана группой The Cookies, состоящей только из девушек, и появилась на обратной стороне их сингла, изданного в 1963 году.



Бен Харди, сыгравший в фильме «Богемская рапсодия» роль ударника группы Queen Роджера Тейлора, рассказал о том, что у фильма может быть продолжение. «Мне бы этого очень хотелось. Я был крайне рад работать со всеми, кто участвовал в съемках, и мысль о том, что я смогу провести с этими людьми еще пять или шесть месяцев, кажется мне просто удивительной. Но, также как и все остальные, я лишь слышал слухи о том, что это может быть. Фильм заканчивается 1985 годом, так что у нас есть еще целых шесть лет, о которых можно рассказать. Если все сбудется, думаю, что это будет другой по своему характеру и настроению фильм».



My Chemical Romance дали свой первый концерт после воссоединения группы. Выступление состоялось 20 декабря в клубе Shrine Expo Hall в Лос-Анджелесе. Во время саундчека перед концертом поклонники группы собрались рядом с клубом, чтобы услышать, что происходит внутри. «Они играли много песен, кроме тех, которые вышли на их первом альбоме «I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love». Было так громко, что тряслись стены», — рассказал один из них. Участники My Chemical Romance недавно рассказали о том, что стали обсуждать возможность воссоединения группы еще в 2017 году. После выступления в Лос-Анджелесе группа даст пять концертов в марте будущего года. My Chemical Romance дважды выступят в Австралии и Японии, и дадут один концерт в Новой Зеландии.



Royal Blood, вместе с музыкантами из The Amazons, актером и музыкантом Мартином Кемпом и другими, приняли участие в благотворительной компании организации The Children’s Society, оказывающей помощь нуждающимся детям и молодым людям Великобритании. Каждый из музыкантов записал песню, посвященную Рождеству, в которой нет ни слов, ни музыки. «Мы посвящаем наше молчание детям, живущим в трудных обстоятельствах, чтобы все могли услышать их голоса», — говорится в сообщении музыкантов.



