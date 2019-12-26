Автоновости: ГИБДД не нужна: с 1 января регистрировать автомобили будут дилеры

26.12.2019, 9:48, Новости дня

Уже с 1 января должно вступить в силу постановление правительства, согласно которому покупателей автомобилей избавят от визита в ГИБДД: номера на машину можно будет получить прямо в автосалоне. Однако некоторые нюансы могут осложнить работу этой системы.

Постановление, как утверждает "Коммерсант", уже подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и заработает вместе с законом "О государственной регистрации транспортных средств". Главным нововведением названа возможность постановки на учет в ГИБДД свежекупленного автомобиля без посещения ведомства. Свидетельство о регистрации и номерные знаки покупателю смогут выдать прямо в дилерском центре.

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Правда, для этого дилерам придется совершить немало телодвижений. Во-первых, автосалон должен получить разрешение от МВД и войти в реестр специализированных организаций. Во-вторых, в штате дилерства должен появиться специальный сотрудник, которому вменят в обязанность проверять автомобили, оформлять документы, контактировать с ГИБДД и получать регистрационные знаки для покупателей. Естественно, услуга эта будет не бесплатной, но по данным издания, ФАС запретила устанавливать цены на нее выше 500 рублей.

Детально регламент процедуры будет прописан в ряде приказов МВД и дополнительных постановлений, которые также заработают (по крайней мере, должны) с 1 января. В то же время источники издания в дилерской среде утверждают, что с нюансами регламента пока не знакомы, и схема вряд ли полноценно заработает с 1 января, так как для нее пока не готовы ни правовая, ни техническая базы.

Что касается других нововведений, появляющихся с Нового года, то стоит отметить, к примеру, вводимую привязку региона номерного знака к месту регистрации автовладельца: даже оформляя автомобиль в другом регионе, покупатель сможет получить номерные знаки с кодом региона проживания. Правда, в этом случае придется печатать номера у частников, так как в ГИБДД их не выдадут.

Зато выдадут обратившемуся так называемый "государственный регистрационный номер" – сочетание букв и цифр, которое и должно будет красоваться на знаках. Кроме того, можно будет в течение года после продажи автомобиля резервировать его номера за собой. А вот оформлять автомобили на несовершеннолетних запретят.



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