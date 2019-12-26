Владимир Путин — «Я буду стрелять!»



Жуткая история о предупреждении Путина восточногерманским протестующим

Президент России Владимир Путин славится своей прямотой и жесткостью, особенно в переговорах со своими недругами из западных стран. Но его политическая решительность, кроме всего прочего, вдохновлена ​​ эпизодом который произошел во время его службы в подразделении КГБ в Восточной Германии, в ходе которого он сказал возбужденной толпе захватывавшей полицейские участки, что их встретят огнем на поражение.

By CHARLIE BRADLEY PUBLISHED: Mon, Dec 23, 2019

Во время беспорядков, кульминацией которых стало падение Берлинской стены, Путин был подполковником КГБ, он служил в отделе дислоцированном в восточногерманском городе Дрездене. Документальный фильм, снятый российским государственным телевидением, утверждает, что Путин, которому тогда было 37 лет, наблюдал, как разгневанные толпы захватили офисы тайной полиции Восточной Германии, а затем двинулись к штаб-квартире КГБ в городе.

Путин запросил поддержку армии, чтобы разогнать толпу и защитить сотрудников. Кроме того он боялся, что секретные документы попадут в чужие руки.

Согласно свидетельствам, когда стало ясно что помощь не придет, Путин экспромтом соврал толпе, пытаясь запугать её и остановить её неуправляемые действия.

Как сообщает «Исторический канал», он сказал толпе, что в здании находятся вооруженные люди которые будут стрелять в нежелательных визитеров.

Свидетель, показанный в документальном фильме, утверждал, что Путин использовал свой беглый немецкий, чтобы отговорить толпу от нападения на здание.

Russia news: Путин служил в отделении КГБ в Восточной Германии (Image: getty)

Russia news: протесты в Дрездене. 1989 год (Image: getty)

Путин якобы сказал: «Это советская территория, а вы стоите на нашей границе. Я серьезно говорю, что буду стрелять в нарушителей».

Ложь сработала, толпа отступила от здания, а агенты и документы остались невредимыми.

Как сообщала Би-би-си в 2015 году, другой свидетель, Зигфрид Даннат, вспоминал эту историю очень похоже.

Г-н Даннат рассказывал: «Охранник на воротах сразу же убежал в здание. Появился офицер — маленького роста, очень взволнованный.

Russia news: Падение Берлинской стены в 1989 году (Image: getty)

«Он сказал нашей группе: «Не пытайтесь проникнуть в здание. Мои товарищи вооружены, и им разрешено использовать свое оружие в случае чрезвычайной ситуации».

Командировка Путина в Дрезден была его первой миссией за границей во время его службы в КГБ, бывшем тогда органом безопасности всего Советского Союза.

Восточная Германия была важной страной для Москвы, так как она была государством-спутником Советского Союза и представляла собой важную территорию у порога НАТО.

Путин рассказал о том, как долго он стремился стать шпионом, вдохновленный фильмами и книгами, которые он видел и читал в детстве.

Russia news: Путин служил в Восточной Германии во время протестов приведших к падению Берлинской стены (Image: getty)

Russia news: Путин высказал своё недовольство развалом Советского Союза (Image: getty)

Президент России выразил сожаление по поводу распада Восточного блока, существовавшего вокруг Советского Союза до 1991 года.

Позже, в 2000 году, он вспоминал: «У меня было чувство, что страны больше нет. Она исчезла».

Президент РФ также ранее говорил, что последующий распад Советского Союза был «величайшей геополитической катастрофой двадцатого века».

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