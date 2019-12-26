Чем отличается быдло от человека? Об экзистенциях доходчиво

Привет, чувак!

Ты же любишь, чтобы в жизни всё было прикольно?

Прикольная еда. Прикольные отношения. Прикольная одежда. И у меня для тебя есть несколько приколов. Один интереснее другого.

Смотри, как одет чувак:

Курточка немного не по размеру, но главное — прикольно!

А вот еще смотри, какие штанишки:

Широковатые и асфальт подметают, но зато прико-о-ольно!

А этот просто соединил штанины от разных штанов:

Он вообще модный. И прическа разноцветная, модная, прикольная.

А особенно прикольно выглядит, когда штаны как будто совмещены с горшком. Ходить неудобно, но практично. Получается такой «биотуалет», который всегда с собой:

Или как будто вместо штанов рубаха надета…

Вообще, чувак, теперь всегда будет в тренде не то, что красиво, а то, что прикольно. Ты же понимаешь. Отныне и навсегда человечество освободилось от таких устаревших понятий, как «гармонично», «красиво». И можно всем одеваться прикольно. Правильно?

Это раньше нужно было выучиться в эстрадно-цирковом училище, чтобы так одеваться. И то только на арене цирка, если ты – клоун. А сейчас любой уважающий себя чувак может так выглядеть.

Прогресс. Свобода самовыражения. Долго люди шли к этому и, наконец, дошли.

Раньше классики писали: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». А сейчас как должны классики писать?

А вот так: «В чуваке всё должно быть прикольно!»

А что такое «прикольно», чувак? Напрягись, сформулируй.

Ну ладно, не напрягайся. Я тебе помогу. Прикольно – это когда не «красиво», а наоборот. Как можно некрасивее, как можно дальше от красоты. Как можно уродливее. Как можно безобразнее.

Так ведь?

Так, чувак. На одном полюсе красота, на другом уродство. Чем меньше красоты, тем больше уродства. А уродство так прикольно!

Вот смотри, даже Нагиев на сцене Первого канала одевается не как красиво, а как прикольно:

Вдумайся, чувак! Сейчас вообще все могут не париться, не напрягаться. Какой цвет с каким в одежде сочетать? Какой формы и расцветки детали совмещать? Без разницы! Даже наоборот – совмещай самое несовместимое, и ты будешь в тренде!

И получается, что ты со своими друзьями можешь напяливать на себя всё самое прикольное, самое не сочетаемое, самое безобразное, и это будет становиться трендом!

Круто?

Ты можешь своим приколизмом диктовать всему обществу (и даже Нагиеву!) моду и тренды!

Так?

Да нет, чувак. Оказывается, совсем не так.

Вот тут и начинается один из самых неожиданных для тебя приколов.

Ты думаешь, что ты и твои друганы, напяливая на себя разный хлам, задаёте моду и тренды всему твоему району, всей стране и всему миру?

Нет, чувак. Смотри на эти фотки и напрягай свои извилины.

Это показы высокой моды в Парижах, Лондонах и Нью-Йорках:

Ты видишь, что модельеры тебя уже переплюнули в приколизме?

И тебе даже нужно проявить неслыханную смелость, чтобы стать до такой степени модным и до такой степени в тренде.

На голову нужно надеть что-то такое, в чем ты будешь сбивать каждый столб. И мотня твоя будет видна каждому прохожему…

Но самое-то главное, чувак, в том, что не Нагиев и модельеры перенимают у тебя моду и тренды, а наоборот.

Ты со своими приколами в одежде плетешься в хвосте истории. Туда, куда тебе указывают эти модельеры и звезды сцены. И ты – ведомый. Как овца в стаде.

Доказательства?

Они перед тобой, на этих фотографиях. На сцене «высокой моды» одеваются намного круче и прикольнее, чем даже ты себе представлял в самых смелых мечтах. Настолько прикольнее, что даже ты, со всей своей любовью к свободе самовыражения, не сможешь выразиться так откровенно, так круто.

То есть там – на подиумах, в рекламных модных журналах, в телевизионных репортажах о моде – делается всё то клоунское одеяние, которое ты потом перенимаешь как моду и тренды. Ты перенимаешь то, что они тебе подсовывают.

Дошло?

Прикольно?

А сейчас будет еще прикольнее. Не отключайся.

Как ты думаешь, чувак, кто задает всю эту моду на приколизм и все эти крутые тренды?

Ты думаешь, что модельеры?

То есть ты хочешь сказать, что модельеры владеют этими выставочными залами и подиумами, на которые выпускают их продукцию? Ты хочешь сказать, что модельеры владеют модными журналами, где печатают фотографии их продукции? Ты думаешь, что модельеры владеют искусствоведами и экспертами моды, которые расхваливают их продукцию? И ты думаешь, что модельеры владеют рекламными агентствами и телеканалами, которые распространяют по миру их «высокую моду» и тренды?

Да нет, конечно. Не модельеры. Модельеры только шьют и ничем таким не владеют.

А хочешь, я покажу тебе тех, кто владеют всеми журналами, телеканалами, агентствами и подиумами? И модельерами.

Смотри сюда:

Это они владеют фабриками, заводами, газетами и пароходами. И подиумами, на которые выпускают именно то, что они хотят. Это они – хозяева моды и трендов. И они решают, что они выпустят на подиумы и что будет на себя напяливать толпа таких как ты приколистов.

Чувак, я прав или нет?

Или, может, это ты владеешь заводами, газетами и подиумами, искусствоведами, экспертами моды и журналистами?

Или, может, твои друганы-приколисты ими владеют?..

А теперь тебя ждет еще один интересный прикол. Еще прикольнее. (Не отключайся).

Давай сравним, как выглядят хозяева всего этого цирка под названием «мода», и те, кто напяливают на себя то, что модно и в тренде. Просто поставим рядом, для наглядности:

А что ты приуныл?

Да, ты выглядишь по сравнению с хозяевами твоей моды и твоих трендов как урод. Как идиот. Как придурок. Но зато у тебя есть большое преимущество. Попробуй понять, какое. Напрягись.

Ладно, не напрягайся, я тебе подскажу.

Тебе твой приколизм в одежде, который ты называешь стилем, дается легко, без напряга. А им их стиль в одежде даётся с усилиями.

Им всегда нужно думать, что и с чем сочетать. Какой образ создать, как его выразить. Как выразить в одежде свое настроение, чувство. И как это всё каждый раз выражать, чтобы было красиво. Иначе они сами перестанут себя уважать и перестанут уважать друг друга.

И знаешь, чувак, для того, чтобы уметь красиво и по-настоящему стильно одеваться, нужно иметь еще красоту в своем окружении. В архитектуре, в интерьере, в вещах, в произведениях искусства, в литературе, в музыке. И внутри себя. В мыслях. Как говорил об этом классик.

Это для тебя они создают моду на приколизм, на нелепые формы и сочетания в одежде. На татуировки. На кривляние в инстаграме. На истеричные визги со сцены. А для себя они оставляют красивые дома, красивые вещи, красивые книги, красивые картины, красивую музыку.

У тебя драные штаны и кривая майка, которая вываливается из штанов. А у них чистые, лаконичные, изящные и утонченные линии в одежде.

У тебя инстаграм. У них Рафаэль и Тициан. У тебя фейсбук. У них Гомер и Достоевский. У тебя Шнуров. У них Венская опера.

Ты что-то хочешь возразить? Нет?

Ты хочешь сказать, что они могут все это себе позволить, потому что у них есть деньги? Потому что они такие богатые, а ты такой бедный?

Но, чувак, а кто делает эти дыры в твоих штанах? Кто выкрашивает в разный цвет твои волосы и превращает тебя в клоуна? Разве не ты сам?

Кто пачкает тебя этими «татушками» и превращает в пугало? Разве не ты сам?

Попробуй, чувак, напрягись, пойми, почему ты так одеваешься, глядя на толпу, которая тебя окружает?

Ладно, не напрягайся. Подскажу тебе. Ты одеваешься так, во-первых, чтобы не отличаться от окружающего тебя стада. Ты называешь это «быть в тренде».

Во-вторых, потому что ты уже не можешь одеваться красиво и стильно, как Они — те, кто сверху задают моду всему стаду.

Как бы ты ни старался, у тебя уже не получится одеваться красиво. Ведь это умение, которое тренируется, оттачивается каждый день. Постоянно. В течение всей жизни. А любое умение, если оно не поддерживается усилиями, тренировкой, теряется. И ты уже, как бы ты ни хотел, не сможешь одеться красиво.

Во-первых, потому что не воспитывал в себе это умение. Во-вторых, потому что твои ориентиры, авторитеты – это авторитеты толпы, стада. А не классики.

Ну что, чувак, стало как-то совсем грустно?

Но дальше будет еще прикольнее. Не отключайся.

Как ты думаешь, зачем Они задают тебе и всему стаду такую моду на уродство? Для чего Они накладывают на тебя и на все стадо эту печать, это клеймо безобразия?

Ведь они тратят на это свои деньги, свои усилия. Значит, это имеет для них какой-то смысл. Или смыслы.

И смыслов у этого может быть много.

Например, один из смыслов – обозначить своим детям, своим наследникам отрицательный ориентир, который всегда должен быть на виду, для убедительности. Такой ориентир, от которого нужно сторониться, отталкиваться, относясь с отвращением и презрением.

Догадываешься, что это за ориентир? Нет?

Это такой чувак (самоназвание существа), который из предложенных ему способов мыслить и вести себя выбирает самые глупые и безобразные.

Красивые вещи. Явления и предметы искусства. Классика глубокой и высокой мысли. Всё это рядом с тобой, перед тобой. Так?

Но ты выбираешь другое. Это другое тоже перед тобой, рядом и подсовывается тебе как альтернатива красоте, глубине и высоте…

Ага, обрати внимание, какая возникает у тебя внутри аллергия, отрыжка на эти слова: «красота», «глубина», «высота».

Вот на такое существо с отрыжкой на красоту и должен наследник представителя правящего класса смотреть с отвращением и омерзением. Чтобы не превратиться в такое же ничтожество, отмеченное безобразием.

Это один из смыслов создания моды на уродство.

Модой на уродство существа с отрыжкой на красоту с радостью пользуются и сами ставят на себе печать ничтожества. И пропасть между красивым, утонченным человеком и таким существом становится особенно впечатляющей. И для существа, «чувака», эта пропасть – самый прочный барьер в сознании. Непробиваемый ничем.

Ты спросишь – зачем же столько усилий и средств тратить на создание этого разделения? И почему бы представителям правящего класса тоже ни расслабиться, почему бы ни упростить жизнь себе и своим детям? Почему бы ни отказаться от красоты? Разве нельзя в условиях легкого безобразия и приколизма делать те же деньги и управлять тем же стадом?

А я тебе открою сейчас еще один «прикол». А точнее смысл. И вот тут тебе уже точно придется включить все имеющиеся в наличии извилины. Готов?

У Красоты есть тайна. Тот, кто натренирован чувствовать красоту, имеет обостренную интуицию, ощущение истины, к чему бы он ни прикасался. К любым темам, любым вопросам, любым наукам…

Каждое явление, каждый предмет состоит из частей. Это понятно?

Эти части соотносятся друг с другом. Это тоже понятно?

Могут они между собой соотноситься разумно, гармонично, а могут бессмысленно, безобразно. Так?

Вот разумное, гармоничное соотношение частей в едином целом – это и есть красота.

Какая-то область знаний, наука тоже представляет собой единое целое, состоящее из частей, и тот, кто тонко ощущает, чувствует степень гармоничности в явлениях или частях науки, может быстрее и глубже проникать в их сущность. Понимать.

Экономика – это наука. Управление обществом – это наука. И успешнее в этих науках тот, кто острее других чувствует в них истинные и ложные соотношения. Красивые или безобразные.

Все явления жизни глубже познаются и видятся в истинном свете, если не утеряно умение чувствовать красоту и отделять ее от безобразия.

Я тебе приведу пример, как людей через утрату красоты в их языке лишают понимания того, что с ними происходит.

Вот твоё любимое слово «тренд». «Тренды». Оно не русское. Его хитро втащили в твою речь, и ты не понимаешь, что оно прикрывает собой ловкий обман.

Раньше говорили «мода», «модно». Сейчас говорят «в тренде». Значение не изменилось. Просто то, что уже набило оскомину и перестало на тебя действовать, назвали по-другому. Вместо «модно» теперь говорят «в тренде». И оно действует.

А что такое «модно»?

Это тоже не русское слово. В нашем языке его не было. Его когда-то втащили в наш язык, чтобы прикрыть тот же самый обман. Значение этого слова, если точно раскрыть его современный смысл, – это «востребовано».

«Модным» становится просто то, что востребовано. Востребовано толпой, массой, стадом.

Человек под воздействием слова «модный» приобретает то, что ему навязывают, и присоединяется к толпе, которая уже отмечена этим «модным».

Под воздействием всего одного слова – только одного слова! — человек приобретает и напяливает на себя то, что просто востребовано толпой, всеми.

Без этого слова «модный» и без слова «тренд» человек не стал бы тратить деньги на вещь только из-за того, что она востребована всеми. Ведь человеку свойственно оставаться самим собой, быть личностью. Но если ввести в язык чужое словечко, которое никто не понимает, люди теряют часть своего рассудка. Они начинают гоняться за тем, что «модно» и тем самым создают востребованность. Круг замыкается.

Какая мелочь – стоит чуть-чуть, самую малость, исказить свой язык чужим словом, которое невозможно прочувствовать и через чувство понять его смысл, и на тебе – люди тупеют и становятся стадом, которое бежит по кругу за тем, что ему навязано.

Но развитое чувство красоты, если оно есть, может подсказать, что глупо и опасно включать в свою речь чужеродные слова, смысл которых не можешь ощущать, чувствовать, понимать.

Развитое чувство красоты дает возможность не смешаться с толпой и всегда оставаться самим собой. Личностью. И, конечно же, представители правящего класса такое средство самосохранения оставляют для себя. Исключительно для себя и для своих детей, наследников.

Посмотри, как тщательно Они окружают себя красотой, как собирают, сосредотачивают красоту около себя.

Почему? Ещё и потому, что она дает здоровье. И понять это очень просто.

Вот перед тобой творения Природы. Они красивы и поэтому здоровы, жизнеспособны. Любое отклонение от красоты – это уже уродство, и оно выбраковывается, уничтожается Природой.

Когда я созерцаю красоту, что со мной происходит?

Со-зерцаю. Зерцало. Зеркало. Созерцаю – значит, отражаю в себе. При созерцании красоты она входит в меня, ее образ становится частью меня. Он настраивает на гармоничный лад мои мысли, мои эмоции и через них приводит все процессы, балансы в моем теле к точным гармоничным соотношениям, которые принято называть здоровьем.

Много ли здоровья ты получаешь, когда созерцаешь безобразие, как ты думаешь? Когда напяливаешь на себя безобразную одежду?

Если хочешь понять, как красота или безобразие прямо сейчас влияют на твоё здоровье, вспомни, что звук и свет – это энергия. И ты постоянно находишься под воздействием этой энергии.

Свет отражается от окружающих тебя предметов. Проходит через твою одежду, через твои татуировки. Входит в твое тело, неся в себе информацию, которую он воспринял от предметов, от одежды, от татуировок. Он входит в тебя закодированным. А какой это код – код красоты или безобразия, зависит от твоего окружения и от того, чем ты себя покрыл.

То же самое и с музыкой, и с речью.

Каждая молекула ДНК в твоем теле откликается на звук и принимает его воздействие. Всё твое тело, каждая его клеточка, непрерывно пересоздается по программам этих ДНК. И если эти программы нарушены воздействием энергий – звука и света, несущих в себе безобразие, а не красоту, то пересоздание тела происходит в сторону вырождения и болезни, а не здоровья.

Если немного поразмыслишь над этим, то поймешь, как безобразная роковая музыка может нести своим слушателям раковые последствия.

Получается, что мода на уродство – это ещё и средство регуляции человеческой популяции.

Видишь, как обтекаемо говорит учёный: «средство регуляции человеческой популяции».

А если сказать проще и откровеннее, простым языком?

Тогда это будет звучать так: мода на уродство – это способ направленного, ускоренного уничтожения человеческого мусора.

Ты скажешь, что я расист? И фашист?

Но разве я придумал и создал эту моду на уродство?

Я просто описываю тебе то, что с тобой происходит. Пишу и объясняю как можно проще, облекая сложные мысли в простые слова, чтобы до тебя хоть что-то дошло. Но дойдёт ли?

И, кстати, выбор, кем тебе быть и кем становиться – человеком или человеческим мусором, – этот выбор всегда за тобой.

Историки заговоров и тайных обществ заняты тем, что пытаются определить средства, которыми власть имущие стараются сократить население, но не видят самое простое и действенное такое средство – моду на безобразие.

Мода на безобразие вводится в жизнь общества постепенно, капля за каплей, как яд в кровь человека. Общество медленно сходит с ума, теряет разумные ориентиры и разлагается. Конечно же, вместе с обществом разлагаются и те, кто создают и задают моду на уродство, востребованность уродства.

Решив, что они избранные, высший сорт, что они «истинные арийцы», власть имущие целенаправленно ведут к вырождению общество, которым управляют. Но, потеряв главную меру внутренней красоты — человечность, они вырождаются сами, как бы ни старались наполнить себя и окружить красотой внешней. И уже не чувствуют меры – где красота превращается в бессмысленность роскоши и уродство гламура, а целесообразность – в жестокость. В этом опьянении властью и своей якобы избранностью они не замечают, что сами перестают быть людьми.

Все это безумие, возникшее из стремления создать непроходимые барьеры между людьми, разделить людей на касты и уровни, разлагает и растлевает все касты и все уровни. И мне кажется, что это разложение зашло так далеко, что стало уже необратимым.

Как видишь, я давно уже не использую эти глупые словечки «чувак» и «прикольно». Излагаю такие мысли, которые ты навряд ли поймешь и прочувствуешь. Да и писал я эту статью на самом деле не для тебя.

Какой смысл писать для того, кто уже не умеет читать?

Я использовал тебя, твой образ как увеличительное стекло. Чтобы те, кто считают себя по сравнению с тобой образованными, думающими, культурными, посмеиваясь над тобой, читая этот текст, начали бы обращать внимание на себя. На ту часть себя, куда уже прокралось безобразие и уродство.

В домашнюю обстановку. В одежду. В отношения с другими людьми. В речь. В чувства. В мысли. В душу.

Я им показал тебя, чтобы они увидели тебя в себе. И чтобы они начали выдавливать из себя этого раба уродства и безобразия. Каждый день. Каплю за каплей.

Как говорил об этом классик.

Сергей МАЛЬЦЕВ

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