Жуткие видения в местах крупных трагических катастроф

В первой части статьи шла речь о наблюдении призраков после цунами в Таиланде и землетрясении в Японии. Во второй части пойдет речь об урагане "Катрина" США, наводнении 1911 года в Пенсильвании, катастрофе Чернобыля и других (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

29 августа 2005 года хаос и разрушения урагана "Катрина" объяли город Новый Орлеан и прилегающие к нему районы в американском штате Луизиана, более 1500 человек погибли, а тысячи были вынуждены эвакуироваться, так как большая часть города была затоплена.

Следы этой трагедии до сих пор кое-где видны в Новом Орлеане и тут также начали происходить необычные явления сразу когда ураган стих. Оставшиеся в живых жители и спасатели стали слышать странные крики, стоны и голоса, идущие непонятно откуда, но чаще всего из-под завалов зданий. Однако когда эти завалы разбирали, то либо находили под ними уже несвежие трупы, либо вообще никого не находили.

И точно также, как во время трагедий в Японии и Таиланде, выжившие видели силуэты призрачных людей, бродящих вокруг их разрушенных домов.

Несколько подобных историй поступили от солдат национальной гвардии, работавших со спасателями и размещенных на базе новоорлеанской средней школы имени Софии Б. Райт. Их истории в частности освещались журналистами CBS 5.

Солдаты рассказывали, что постоянно сталкивались с жуткими вещами, особенно когда работали в сумерках. К примеру очень часто они слышали в темноте пугающее детское хихиканье и видели мелькающие на фоне разрушенных домов теневые силуэты. При этом когда они осматривали данную развалины, то не находили там ни детей, ни вообще кого-либо из живых людей.

Один из солдат столкнулся с призраком прямо во время короткого перерыва на сон, когда устроился в своем спальном мешке в одном из помещений школы. "Я приоткрыл глаза и заметил в дверном проеме маленькую девочку. Это не было моим воображением. Потом она исчезла и стоит ли говорить, что больше ее тут никто не видел и в этих помещениях не было никаких детей".

Похожее происходило и после катастрофического наводнения 1911 года, захватившего город Остин, штат Пенсильвания. В 1909 году в Остине была построена большая плотина, которая стала давать электроэнергию для стоящей неподалеку целлюлозно-бумажной фабрики "Bayless Pulp & Paper Mill". С самого начала плотину строили с большими нарушениям, на которые закрывали глаза, так как старались на всем экономить и уложиться в сроки. В частности вместо 30 футов шириной ее сделали в ширину лишь 20 футов.

Уже в первый год эксплуатации плотина дала трещину и на ней появилась неровная выпуклость, а в последующий год трещин стало еще больше. 30 сентября 1911 года плотина окончательно треснула, а мощный поток воды разрушил саму фабрику и часть города, убив 78 человек.

После этого в течении несколько дней в городе несколько человек наблюдали призраков и слышали непонятные крики, в том числе идущие из разрушенного здания местной школы. Но чаще всего при упоминании катастрофы 1911 года в Остине пишут о том, что тут происходило за несколько дней до нее — о массовом наблюдении очень странного человека.

Этого "высокого человека в черной одежде" множество людей видели бродящим по дворам, едущим в поезде, гуляющим по улицам прямо среди потока машин или даже вовсе левитирующим над этими машинами на небольшой высоте. Двигался человек так странно и необычно, что некоторые говорили, что это кукла.

Современные исследователи сходятся во мнении, что жители Остина видели то же самое существо, что и жители городка Пойнт-Плезант десятилетия позже — то есть Человека-Мотылька. Его считают сверхъестественным предвестником трагичных катастроф с большим количеством жертв, но не могут сойтись во мнения насчет его природы.

Кто-то уверяет, что Человек-Мотылек имеет демоническую природу и питается энергией умирающих людей, а ее больше всего там, где разом погибает большое количество человек. Другие считают, что Человек-Мотылек это путешественник во времени и что он наоборот пытается предупредить людей о катастрофе в своей собственной манере. Недаром же он словно нарочно показывается людям за несколько дней до катастрофы или даже звонит им на телефоны. Однако он по каким-то причинам не может напрямую сказать людям о том, что их ждет и делает это лишь странными намеками.

Вернемся к катастрофам в США. 24 июля 1915 года пассажирский корабль "SS Eastland" отчалил от порта Чикаго, чтобы направиться в Мичиган-Сити, Индиана. Большая часть пассажиров представляла собой рабочих компании Western Electric Company, которые спешили на большой ежегодный пикник — для них это был главный праздник в году. Всего на борту было свыше 2500 человек, при норме в 500, он был сильно переполнен.

По злой иронии судьбы, дополнительный вес кораблю также дали добавленные на него незадолго до этой трагедии дополнительные шлюпки. А добавили их для безопасности пассажиров после того как именно из-за нехватки дополнительных шлюпок за три года до этого погибли пассажиры "Титаника".

Не успел "SS Eastland" отойти от берега, как он начал вести себя неустойчиво из-за перегрузки, а потом резко завалился на бок и тут же пошел ко дну. Глубина реки в этом месте была всего лишь 6 метров, но этого хватило с лихвой на то, чтобы 844 человека разом захлебнулись и погибли, они просто не успели выбраться из внутренних помещений корабля на поверхность.

Катастрофа произошла всего в нескольких метрах от берега при ясной безветренной погоде и жители Чикаго с ужасом смотрели на это, не веря своим глазам. Трупы утонувших потом долго доставали из реки и все морги в округе были переполнены.

Неудивительно, что на последующие десятилетия это место стало частым случаем наблюдения привидений. Призраков видели и стоящими на берегу реки, и плавающими в воде, и даже появляющихся в подвалах окружающих реку зданий, тех самых, в которых когда-то складывали трупы.

Одним из самых известных помещений с призраком является здание Harpo Media Productions, в котором когда-то снимали шоу Опры Уинфри. Здесь часто видят женщину в длинном сером платье, которая вся мокрая и оставляет за собой мокрые отпечатки ног.

26 апреля 1986 года произошла катастрофическая авария на Чернобыльской атомной станции (Украина), которая за несколько дней унесла жизни 31 человека, а позже из-за радиоактивных веществ, попавших в воздух, пострадало по максимальной оценке около 7 млн человек в западной части СССР и Европе.

Как и в Пойнт-Плезант и в Остине, незадолго до этой трагедии тут видели черное существо, похожее на большую птицу или человека с крыльями. Подробнее о нем можно прочитать в статье "Странная история Черной птицы Чернобыля".

Уже после аварии и даже спустя пару десятилетий после нее в заброшенной зоне Чернобыля время от времени видели непонятные тени и другие аномальные явления. В 1997 году зону посетил физик-ядерщик Андрей Харсуков, который тоже видел там необычные вещи:

"Я прибыл на заброшенную электростанцию около 7:30 утра и пошел непосредственно к саркофагу четвертого реактора, где был взрыв. Из-за высокой радиации я не мог войти внутрь и стоял у входа, измеряя дозу излучения. Я знал. что никто не может находиться внутри, но я отчетливо услышал идущие оттуда крики о помощи и крики о том, что там пожар.

Я побежал наверх, чтобы рассказать об этом охране, но они сказали, что я был первым человеком за три года, который вошел сюда и что эти двери единственный путь, чтобы попасть внутрь. И если бы кто-то прошел внутрь мимо меня, то их бы засек детектор и подал бы тревогу, так как он включается при каждом открытии двери.

Кроме того, дверь реактора требует ввода пароля и прикладывания руки, однако при всем этом я был уверен, что внутри него находятся живые люди. Уже позже, когда мы обедали на берегу реки возле завода, в комнате установки включился свет. Никто не мог быть внутри нее, поэтому мы решили, что произошел скачок напряжения. После этого свет выключился".

Отчеты о паранормальной активности из Чернобыля были такими частыми, что ими вскоре интересовалась команда паранормального сериала "Destination Truth" и приехала в Чернобыль. Когда они, надев защитную одежду, вошли в помещение станции, они тут же столкнулись с "некоторыми странностями" — нечеткими фигурами в углах и на стенах, тенями, аномальными тепловыми участками в форме человеческих лиц, звуками и тд. Они решили, что это место по прежнему удерживает в себе тех, кто когда-то погиб тут.

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