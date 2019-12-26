Вопрос дня: Могут ли новогодние гирлянды и фейерверки спровоцировать эпилепсию?

Могут, но не саму болезнь, а припадок. И не у здоровых, а у совсем небольшой части уже страдающих эпилепсией людей.

«Праздничные гирлянды могут быть источником не только хороших эмоций и настроения, но и вызвать эпилептические припадки, причем и у здоровых людей», – с таким содержанием недавно вышла новость у одного из информагентств.

Основанием стали слова невролога Василия Генералова, который сообщил о том, что нынешние светодиодные гирлянды настолько яркие и мелькающие, что несут в себе серьезные риски для здоровья. Причем не только больных эпилепсией, но и для здоровых людей.

Причина тому – резкие вспышки света и сильная контрастность. Как сообщил Генералов, «компьютерные игры с резким контрастом черного и белого вызывали эпилептические припадки даже у тех, кто не подозревал о том, что у них есть склонность к эпилепсии».

Однако слова о «склонности к эпилепсии» сразу исключают пункт о том, что игры или гирлянды провоцируют приступы у здоровых людей – как минимум не совсем здоровых.

«У абсолютно здорового человека эпилептические припадки возникать не должны. По крайней мере, какие-то повседневные и бытовые ситуации их провоцировать не могут. В противном случае это будет говорить о том, что человек все-таки больной, просто недообследованный», – сообщил газете ВЗГЛЯД невролог Юрий Андрусов.

Что же касается гирлянд, фейерверков, различных неоновых и других светящихся вывесок, то они действительно могут провоцировать приступы. Только вот дело в том, что приступам из-за фоточувствительности, так называется это явление, подвержены даже далеко не все больные эпилепсией, не говоря уже о здоровых людях. По статистике, лишь один из 4 тысяч человек, и всего 5% от общего числа взрослых больных эпилепсией фоточувствительны. Поэтому говорить о масштабной и опасной для общества проблеме говорить точно не стоит.

«Есть ситуации, когда погружающий человека в гипноз врач водит у него перед глазами фонариком. Происходит гиперраздражение, оно уже может вызвать те или иные состояния мозга. Но если все подобные состояния приравнивать к эпилептическому припадку… Это совершенно необоснованно», – считает невролог Сергей Николаев.

Также можно вспомнить ситуацию, когда ранним утром в комнате со спящим в темноте человеком включают свет. Первые несколько секунд он будет заторможен и не в состоянии реагировать на другие раздражители. Такому эффекту подвержен абсолютно любой человек, просто в силу особенностей работы мозга.

Николаев уверен, что все заявления, подобные высказыванию Генералова, могут нести под собой коммерческую основу. То есть конечная их цель – заставить человека думать, что с ним что-то не в порядке, и отправить тем самым его на платное обследование.

Новогодние гирлянды, чтобы вызвать приступ эпилепсии даже у фоточувствительного человека, должны обладать определенными свойствами. Например, огни должны активно пульсировать – с частотой от 3 до 60 Гц. Или активно менять направление. Третий вариант – резкая смена контрастности со светлой на темную и обратно.

При этом новогодние огни и фейерверки далеко не единственное, что может вызвать приступ. В этом ряду, согласно данным британского Общества эпилепсии, огромное количество самых бытовых вещей: мерцание экрана старых телевизоров, солнечные блики на воде и сквозь кроны деревьев, вспышки фотокамер, неоновые вывески, сигнальные огни на велосипедах и даже эскалаторы в метро и торговых центрах – там глаз может не справиться с активно движущейся картинкой.

Таким образом, опасности подстерегают фоточувствительных людей действительно на каждом шагу, и новогодние гирлянды здесь как капля в море. Другое дело, что риску подвержен далеко не каждый. А те, что все-таки подвержены, могут обезопасить себя от приступа – закрыть глаза при яркой картинке или носить специальные очки.

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