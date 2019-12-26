Курсант университета МВД задержал вооруженную ножом женщину в метро

Курсант Московского университета МВД имени Кикотя в столичном метро задержал женщину, напавшую на другую пассажирку с ножом.

«Курсант Московского университета МВД имени В.Я. Кикотя рядовой полиции Евгений Волков в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине, после чего попыталась скрыться. Мгновенно оценив обстановку, курсант бросился за злоумышленницей и задержал ее», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Отмечается, что пострадавшая обратилась за медпомощью в одну из городских клинических больниц.

В отношении задержанной УВД на Московском метрополитене возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия).

«Руководством Московского университета МВД рассматривается вопрос о поощрении отважного курсанта», – добавила Волк.

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