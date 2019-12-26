Путин назвал задачу номер один

26.12.2019, 9:43, Новости дня

Президент Владимир Путин на встрече с правительством назвал задачей номер один увеличение уровня доходов россиян, передает ТАСС.

По словам главы государства, текущих темпов роста экономики недостаточно, нужно сделать все, чтобы улучшить ее структуру и качество, а также повысить уровень жизни граждан.

Путин напомнил, что именно этому посвящены национальные проекты и национальные цели развития. «Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей», — добавил он.

Вместе с тем президент отметил рост доходов населения и реальных заработных плат, начиная с третьего квартала уходящего года. «Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», — подчеркнул Путин.

По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Также зарплаты выросли у россиян, занятых в сельском и лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве.



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