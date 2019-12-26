«Ресторатор, помоги себе сам»: 300 лайфхаков и 85 сценариев для успешного бизнеса

Известный ресторанный критик и пиарщик Олег Назаров написал книгу.

«Ресторатор, помоги себе сам!»: 10-ю книгу выпустил ведущий российский ресторанный критик и пиарщик, президент Независимой ассоциации ньюсмейкеров России, глава агентства «Назаров и Партнер.ши» Олег Назаров. Он предложил более 85 сценариев успешного продвижения ресторана.

Олег Назаров суммировал весь опыт за 15-летнюю карьеру по консультированию в ресторанном бизнесе. Профессиональный ресторатор или новичок в этой сфере: советы из книги можно применить для заведения любого формата — как для фастфуда, так и для премиального ресторана.

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