«Ресторатор, помоги себе сам»: 300 лайфхаков и 85 сценариев для успешного бизнеса

26.12.2019, 9:42, Новости дня

Известный ресторанный критик и пиарщик Олег Назаров написал книгу.

«Ресторатор, помоги себе сам!»: 10-ю книгу выпустил ведущий российский ресторанный критик и пиарщик, президент Независимой ассоциации ньюсмейкеров России, глава агентства «Назаров и Партнер.ши» Олег Назаров. Он предложил более 85 сценариев успешного продвижения ресторана.

Олег Назаров суммировал весь опыт за 15-летнюю карьеру по консультированию в ресторанном бизнесе. Профессиональный ресторатор или новичок в этой сфере: советы из книги можно применить для заведения любого формата — как для фастфуда, так и для премиального ресторана.

Заказать книгу можно ЗДЕСЬ.



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