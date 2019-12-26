«Ресторатор, помоги себе сам»: 300 лайфхаков и 85 сценариев для успешного бизнеса

Известный ресторанный критик и пиарщик Олег Назаров написал книгу.
«Ресторатор, помоги себе сам!»: 10-ю книгу выпустил ведущий российский ресторанный критик и пиарщик, президент Независимой ассоциации ньюсмейкеров России, глава агентства «Назаров и Партнер.ши» Олег Назаров. Он предложил более 85 сценариев успешного продвижения ресторана.
Олег Назаров суммировал весь опыт за 15-летнюю карьеру по консультированию в ресторанном бизнесе. Профессиональный ресторатор или новичок в этой сфере: советы из книги можно применить для заведения любого формата — как для фастфуда, так и для премиального ресторана.
Заказать книгу можно ЗДЕСЬ.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: …в Кремле прокомментировали принудительный призыв в армию сотрудника ФБК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о призыве в армию Руслана Шаведдинова, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального. Об этом сообщает Интерфакс. «Мы видели сообщения СМИ на этот счет, но мне тяжело комментировать: я не знаю, уклонялся ли он от призыва. Если […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ученые предложили лечить кариес красным вином / 24 декабря
- Мнение: Корона минуса / 10 марта
- Apple может отказаться от оптической стабилизации / 25 декабря
- Хитрая Седокова заставила избранника разуться до носков / 17 декабря
- В Краснодаре нашли мертвым экс-главу Кущевского РОВД, которого связывали с бандой Цапков / 29 ноября
- Регина Тодоренко поделилась радостной новостью / 2 декабря
- Наука: Нейросеть научилась проходить лабиринты лучше человека / 6 декабря
- «У обоих была химиотерапия»: Галкин впервые откровенно о раке / 24 декабря