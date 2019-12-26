Пенсионерка расцеловала первый поезд, прошедший по Крымскому мосту

Пожилая гражданкарасцеловала вагон первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь, который проехал по Крымскому железнодорожному мосту через Керченский пролив. Видео опубликовано в Twitter телеканала «360».

На ролике пенсионерка в кремовом берете наносит на губы розовую помаду, а затем много раз целует обшивку вагона таким образом, чтобы из отпечатков губ получилось слово «ура». Комментаторы не оценили экстравагантный поступок дамы и посмеялись над ней. «Народная любовь — она такая», — едко прокомментировал один пользователь. «Там одной буквы в начале не хватает», — съязвил другой. «Это счастье так своеобразно выражено», — посетовал третий. Первый пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга в Крым завершил маршрут и прибыл на вокзал в Севастополе 25 декабря в 09:25. Состав отправился в понедельник, 23 декабря, в 14:00 с платформы Московского вокзала в Северной столице. Таким образом, в пути поезд находился 43 часа 25 минут. В этот же день президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Глава государства проехал из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе. В поездке российского лидера сопровождали рабочие-мостовики, с которыми он провел краткую беседу.

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