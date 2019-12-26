Мальчик случайно застрелил младшую сестру в Приморье

В Приморье мальчик случайно выстрелил из ружья в младшую сестру. Девочка получила серьезное ранение и скончалась. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС.

Согласно предварительной информации, родители оставили оружие без присмотра. Пока взрослых не было дома, старший сын решил поиграть с ружьем и случайно направил его на сестру и выстрелил, передает «Пятый канал». Сейчас с мальчиком разговаривают психологи.

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