Мальчик случайно застрелил младшую сестру в Приморье

26.12.2019, 9:42, Разное

В Приморье мальчик случайно выстрелил из ружья в младшую сестру. Девочка получила серьезное ранение и скончалась. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС.

Согласно предварительной информации, родители оставили оружие без присмотра. Пока взрослых не было дома, старший сын решил поиграть с ружьем и случайно направил его на сестру и выстрелил, передает «Пятый канал». Сейчас с мальчиком разговаривают психологи.



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