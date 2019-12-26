Парень решил помочь женщине на дороге и не знал, что все обернется кошмарной историей

Эта история была на днях рассказана пользователем сайта Reddit с ником "WilliamMunny23", который является жителем штата Техас, и произошла еще в 1994 году. Очевидец был тогда молодым парнем, записался в армию и как раз ехал по дороге из городка Грейпвин на военную базу Lubbock Texas.

Он ехал по шоссе I-20 и по его словам после случившейся с ним истории он больше ни разу в жизни и близко не подходил к этой дороге.

Парень был в дороге уже несколько часов и ему предстояло еще долго ехать, поэтому он решил остановиться на ближайшей стоянке, чтобы отдохнуть, размять ноги, сходить в туалет и тд.

Когда он выходил из своей машины, то заметил неподалеку одинокую женщину средних лет, которая сидела в старом Форде 1970-х годов. Он успел сходить по делам и даже покурить, а женщина все еще сидела там же в той же позе за рулем. Поэтому парень решил подойти к ней, постучать в окно и спросить, все ли с ней в порядке.

Женщина улыбнулась и сказала, что у нее спустило колесо, а пока она стояла тут еще и сел аккумулятор.

"Я спросил ее, есть ли у нее запасное колесо, она не ответила, тогда я спросил, есть ли кто-то, кто приедет за ней и увезет ее и она сказала, что к ней должна приехать дочь, но придется прождать ее несколько часов. Я все-таки пытался ей помочь и спросил как зовут ее дочь, она ответила, что Эйбилин.

После этого я спросил ее, могу ли я ее подвести куда нужно и она тогда расплакалась и сказала, что это было бы замечательно. Таким образом мы поехали и я пояснил ей о том, что еду на военную базу Лаббок, она сказала, что надеется, что мне там понравится, но при этом она все время продолжала смотреть в окно.

Я спросил хорошо ли она себя чувствует и она ответила, что все замечательно и что она просто счастлива, что кто-то остановился и помог ей.

Вскоре мы добрались до указанного ею места, это был небольшой пригород. Женщина поблагодарила меня за помощь и дала мне бумажку со своим домашним телефоном, а потом попросила меня позвонить ей, когда я приеду на базу, чтобы она знала, что я доехал благополучно.

Я приехал на базу когда было уже совсем поздно и темно и заночевал в небольшом отеле на территории базы. Я зарегистрировался, принял душ и лег спать, нормально спал, а наутро пошел искать свой корпус. Потом я так замотался с делами, что лишь спустя 2 недели наткнулся на тот клочок бумажки с телефоном и сразу ощутил угрызения совести.

Несмотря на то, что прошло так много времени, я все-таки решил позвонить по этому телефону. Я уже не помнил как звали женщину, что-то на букву "С", поэтому когда там трубку подняла судя по голосу молодая женщина, я попросил ее "Позвать Сэнди". "Кого?", — удивилась женщина. "Извините, я хотел сказать Сандру", — поправился я, вспомнив имя. "Кто вы?", — снова спросила женщина.

Тогда я назвал свое имя и объяснил, что две недели назад я подвозил женщину с этим именем, вероятно ее мать и что она дала мне этот номер телефона. Женщина (это была Эйбелин) на это сказала, что она в замешательстве и может быть я ошибся номером, но я прочел номер на бумажке снова и снова, все было правильно.

Сказал женщине об этом и она сказала, что да, у нее домашний телефон именно такой, однако я никак не мог подвозить ее мать две недели назад, потому что ее мать умерла в начале 80-х.

Потом она пояснила как это случилось. Ее мать ехала домой на своем Форде и остановилась отдохнуть на стоянке перед тем как доехать до пригорода. Но домой она в тот вечер так и не вернулась и отец Эйбелин начал сильно волноваться. Поздно вечером в дом постучали двое патрульных полицейских и отец Эйбелин тут же поехал с ними.

То, что он заметил и что эта женщина сейчас рассказывала мне, ввергло и его и меня в состояние шока. Они нашли Форд на той стоянке, шины у него были перерезаны, а аккумулятор выдран. Сама Сандра лежала внутри жестоко избитая и изнасилованная, раны на голове были такими серьезными, что не давали ей шанса выжить.

Хуже всего было то, что она умерла не сразу, все оконные стекла автомобиля изнутри были перепачканы кровавыми отпечатками ее ладоней. Они были и на руле и на рычаге коробки передач. Все выглядела так, словно женщина до последнего пыталась завести машину и уехать.

Полицейские не нашли виновников, но подозревали несколько байкеров, которая в то время проезжали мимо. Когда я описал Форд и как выглядела та женщина, которую я подвозил, Эйбелин начала плакать, а потом спросила, почему я сразу же не позвонил по этому телефону. Потом я назвал свое полное имя и указал, что нахожусь на такой то базе. На этом наш разговор окончился.

Спустя несколько дней меня вызвали к командиру базы и там меня начали подробно расспрашивать где я живу, по какой дороге я ехал и что я делал в указанный день. Это меня сильно обеспокоило, я понял, что что-то не так.

Потом мы пошли в конференц-зал и там сидел мой командир, полицейский и техасский рейнджер. Они тоже начали меня расспрашивать о том, что я делал когда встретил ту женщину в машине и о чем мы говорили.

Я объяснял все как есть с подробностями, рейнджер и полицейский все записывали, а потом рейнджер наконец объяснил мне, почему они тут. Оказалось, что именно он в начале 1980-х был среди тех, кто первым обнаружил тело Сандры в автомобиле, а когда я на днях разговаривал с дочерью Сандры я назвал такие детали, которые могли видеть лишь присутствовавшие на месте преступления полицейские.

После этого рейнджер добавил, что они до сих пор время от времени получают звонки о странной женщине на этой дороге, но когда приезжают на место, то там никогда никого не находят".

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