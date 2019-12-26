Житель Кабардино-Балкарии видел детенышей йети

Эту историю Виктору сообщил житель Нальчика Мажид. Летом 1963 года он отдыхал в пионерском лагере. В один из дней его сильно обидели десятилетние сверстники. Мажид перелез через ограду и долго брел, поднимаясь на холм, пока не наткнулся на поле с зеленеющей кукурузой.

Здесь он присел и, вновь переживая несправедливые насмешки друзей, разрыдался. Мажид не сразу заметил, что из кукурузы за ним наблюдает какое-то существо. Через мгновение стебли раздвинулись, и перед Мажидом во всей красе предстала огромная обезьяна с человеческим лицом. Мальчик бежал, повторяя, словно заклинание: «Чур меня!».

Об этом случае ни воспитателям, ни приехавшим повидаться родителям Мажид не рассказал. Но отец с матерью, увидев лицо сына, без лишних вопросов предложили вернуться домой.

Похожую историю пояснила 90-летняя Жансурат из Зольского района. Однажды, зайдя утром в сарай, где хранилась кукуруза, женщина заметила на полу странное обросшее существо. Оно было похоже на человека, причем скорее на женщину. Руки у нее были очень длинные, рост под два метра.

При виде Жансурат существо попыталось подняться. Бабушка поняла, что алмасты больна, принесла ей одежду из дома, укрыла и подкармливала едой со своего стола. Когда алмасты стало лучше, она ушла.

Местный житель Хусейн Хушинов встречался с алмасты дважды. 10 августа 1964 года он был на сенокосе и вдруг услышал странный звук поблизости, как будто кто-то сопел. Сначала Хусейн не придал этому значения, решил, что послышалось. Звук повторился. Тогда мужчина положил косу и пошел посмотреть.

Внезапно из травы по направлению к нему поднялись две руки, похожие на человеческие, но длинные и мохнатые. Хусейн бросился наутек и влез на арбу метрах в 10 от этого места. Стоя уже на арбе, он заметил человеческую фигуру, которая, согнувшись, уходила в подсолнухи.

Хорошо разглядеть удалось только спину. Она вся была покрыта рыжими волосами, длинные пряди с головы свисали до плеч. Когда Хусейн справился со страхом и вернулся к косе, он вновь услышал какой-то звук, на этот раз похожий на писк.

Собравшись с духом, мужчина осторожно подошел и раздвинул траву. Два новорожденных «алмастенка» лежали на примятом сене, словно в гнезде. Малыши были небольшие, килограмма по два, кожа розовая, как у человеческого ребенка, такие же голова, ручки, ножки.

Хусейн запряг арбу и вернулся в село, где пояснил о происшествии родным и соседям. Через два дня он снова вернулся на то место, новорожденных уже не было. Мужчина положил поблизости принесенный с собой хлеб и стал ждать. Прождал несколько часов и уже собрался домой, как вдруг столкнулся с алмасты чуть ли не лицом к лицу.

Существо бежало мелкой рысью и остановилось как вкопанное метрах в трех-четырех от Хусейна. Это была самка: раскосые глаза, кривые, как у ездока, ноги, огромные груди свисали до пупка. Алмасты дышала ровно и смотрела на него в упор, затем спокойным шагом направилась в сторону бурьяна.

Следующая, совершенно удивительная история дошла из селения Псыгансу. Местные жители рассказывали, что лет 15 назад снежный человек похитил жительницу села Зарему Крымтахотову. Родные решили, что ее украл жених, но прошло три дня, а со стороны жениха никто так и не появился.

Девушку долго искали, Зарема нашлась три года спустя. Охотники увидели ее в лесу в компании огромного мохнатого мужчины и такого же мохнатого ребенка. Девушка вырвалась и бросилась к машине, умоляя быстрее уехать.

Алмасты долго бежал следом, разрывая тишину леса ужасными криками. Когда девушка отошла от шока, она рассказала, что снежный человек похитил ее и заставил жить с ним.

Есть несколько версий того, кем являются, откуда приходят и куда уходят снежные люди. По одной, это потомство одичавших людей, выживших в лесу или выкормленных зверями. По другой, алмасты – предок человека, некое недостающее звено в эволюции. Самая любопытная версия состоит в том, что снежный человек пришел из параллельного мира, потерялся и не смог найти пути обратно.

Так это или нет, опросы, сделанные участниками многочисленных экспедиций, в частности известной исследовательницей Жанной Кофман, убеждают, что Северный Кавказ является очагом размножения гоминидов.

Документальные свидетельства существования алмасты приведены и в книге Виктора Котлярова «Снежный человек на Кавказе». Пока так и осталась в рукописи документальная повесть Леонида Замятина «В поисках снежного человека», где описываются наблюдения и десятки встреч автора с очевидцами существования алмасты. А верить или нет в алмасты, каждый решает сам.

Автор: Марина Сасикова

Источник: mir24.tv

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