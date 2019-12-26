Россиян обманом заселили в гаражи

Администрация города долгое время закрывала глаза на рост числа незаконных построек

Сотни россиян в Якутске купили квартиры, которые находятся в двухэтажных гаражах. Это вызвало много вопросов у мэрии города, усомнившейся в законности построек, сообщает «Российская газета».

В настоящий момент в квартиры в длинных гаражных блоках уже успели заселиться 279 семей. История покупки недвижимости у каждого собственника своя, однако всех обманутых жильцов одинаково прельстила дешевизна жилья и возможность быстрого заселения. В свою очередь, застройщик заверил их, что все будет оформлено по закону. В городской администрации ни одно из помещений не было признано жилым. «По этим адресам нельзя зарегистрироваться, большинство жителей не могут оформить право собственности на свои квадратные метры, а за коммунальные услуги мы платим по повышенным тарифам, предусмотренным для предприятий и организаций», — рассказывает одна из обитательниц второго этажа Янина Кожакова. Власти Якутска начали разбирательство на предмет законности проживания в таких постройках, заказав исследование у центра досудебных и судебных экспертиз. Эксперты пришли к выводу, что исследуемые объекты непригодны для проживания по всем статьям. Судьба «гаражных квартир» все еще решается в мэрии Якутска. Также известно, что в одном из таких блоков размещено управление Гагаринского округа. По данным «Российской газеты», идея надстраивать над гаражами «квартиры» принадлежала руководителю гаражно-строительного потребительского кооператива «Маяк-XXI век» Николаю Васильеву. В отношении него уже возбуждено уголовное дело.

Администрация города долгое время закрывала глаза на рост числа незаконных построек, и эта проблема приобрела массовый характер. По официальным данным, в городе выявлено 253 объекта самовольного строительства. Первые двухэтажные гаражи появились в Новопортовском микрорайоне Якутска более десяти лет назад и были эффективно освоены. Судьба «гаражного квартала» все еще решается в мэрии города.

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