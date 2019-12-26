На Алтае вожатый сфотографировал детей лежащими на полу в форме свастики

В лагере уже проводят проверку по факту случившегося,шутник может лишиться должности.
В Сети разошлась фотография детей, уложенных на пол в фигуру свастики. Как пишет «Сиб.Фм», снимок сделан в помещении детского загородного лагеря «Чайка» в Бийске. Фото на своей странице в соцсети разместил 21-летний вожатый, подписав публикацию фразой «Люблю свою работу». Фотографию позже разместили в паблике «Инцидент Барнаул».
По данным издания, в лагере проводят проверку. Сам вожатый утверждает, что фото он сделал во время репетиции театральной постановки детской сказки и ни о какой свастике речи не шло.
— Мы так это не оставим, если он виновен — будет наказан вплоть до увольнения, — отметили в руководстве лагеря.
Напомним, 19 ноября Госдума приняла закон о допустимости показа свастики в просветительских целях. Очевидно, здесь об этом речи не идёт.
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