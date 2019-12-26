Тарифы ЖКХ взлетят по всей стране

Для многих россиян это станет неподъемным грузом

В следующем году жилищно-коммунальные услуги в среднем по России подорожают на четыре процента. По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год. Отмечается, что однократный рост цен на ЖКУ устанавливает распоряжение правительства, в котором фиксируются предельные индексы повышения платы в регионах.

При этом самое большое повышение тарифов ожидает жителей Чечни — 6,5 процента, Дагестана — 5,2 процента, Ингушетии — 5,1 процента, Кабардино-Балкарии — 5,4 процента. Самый низкий индекс установлен в Ненецком автономном округе — 2,4 процента. В большинстве регионов он составляет от 3,6 процента до четырех. В Москве планка определена на уровне пяти процентов, в Санкт-Петербурге — 3,8 процента.

Ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что незаконное повышение тарифов ЖКХ в стране прекращено. По его словам, в России в перспективе появилась возможность снижать цены на коммунальные услуги из-за устранения лазеек в законодательстве. Глава ФАС отметил, что в некоторых случаях сегодня тарифы повышать можно, однако только с разрешения правительства и антимонопольного органа.

Коммунальные услуги в России вновь подорожают

По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей. По данным Минстроя, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 28,7 миллиарда рублей. Больше всего граждане задолжали за теплоснабжение — 146,4 миллиарда рублей.

Также в министерстве подсчитали сумму задолженности промышленных потребителей. Их долг за ЖКУ составил 530,2 миллиарда рублей. Таким образом, в сумме граждане и промпотребители задолжали более триллиона рублей.

Ранее рукоовдитель ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин признал, что властям пока не удается эффективно бороться с растущей задолженностью за услуги ЖКХ. Тарифы на услуги растут, при этом заработные платы населения остаются невысокими. В 2019 году тарифы поднимали дважды.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) в свою очередь указывали на то, что средняя сумма долга за ЖКУ, которую взыскивают через суд, составляет 43 тысячи рублей. Задолженность за жилищно-коммунальные услуги может негативно повлиять на кредитную историю и создать проблемы с получением займа в банке.

Как сообщал «Блокнот», за первые шесть месяцев 2019 года средний платеж по ЖКХ составил 3687 рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Средний чек по оплате услуг ЖКХ в России вырос на 5% за последний год. Так, за первые шесть месяцев 2019 года средний платеж составил 3687 рублей.

Как пояснили в ФАС, в связи с увеличением НДС до 20%, с июля 2018-го по июнь 2019-го тарифы на услуги ЖКХ поднимали дважды. Теперь же власти снова будут увеличивать их раз в год, поэтому расходы граждан станут расти медленнее.

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