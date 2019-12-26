В России 31 декабря не будет выходным днем

Глава Совета по правам человека уверен, что «работать надо больше»

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев не согласен с решением некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем. По его словам, в советское время был один выходной — 1 января, «и ничего, работали».

«А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше»,— заявил Фадеев.

Он отметил, что другое дело, если люди ему на это возразят — «мы и так много работаем, а зарплата маленькая». «Но сдвигать страну в сторону все большего количества выходных — это неправильно», — уверен Фадеев. Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и роста доходов, уверен глава СПЧ.

Во многих регионах 31 декабря работать не будут

Сделать 31 декабря выходным депутаты Государственной думы предложили еще в конце ноября — в нижнюю палату внесли соответствующий законопроект, однако в этом году рассмотреть его уже не успевают. Тем временем власти регионов самостоятельно находят возможность дать местным жителям дополнительный день на подготовку к празднику — как правило, за счет переноса рабочего дня с 31 на 28 декабря

В частности, за введение в том или ином виде выходного дня 31 декабря высказались власти 11 областей — Свердловской, Кировской, Томской, Орловской, Самарской, Псковской, Новосибирской, Воронежской, Ульяновской, Ленинградской, Владимирской, а также Ставрополья, Крыма и Карачаево-Черкесии.

Министр труда Максим Топилин объяснял, что 31 декабря в этом году невозможно сделать выходным, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, по этой причине правительство принимает решение о нерабочих днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году. «Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода, но я вас всех услышал», — отметил глава государства.

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