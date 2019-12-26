Алла Пугачева высказалась по поводу участия Ольги Бузовой на «Голубом огоньке». Она раскритиковала поведение своей коллеги и ее вокальные данные.

Ольга Бузова в прошлом году уже пыталась покорить музыкальный Олимп отечественной эстрады. Она приняла участие в «Голубом огоньке», который считается одним из главных событий года, где собираются самые прославленные звезды российского шоу-бизнеса. Однако, певица была неприятно удивлена тем фактом, что в эфир ее выступление так и не вышло. Было принято решение вырезать сцены с ее участием.



В этом году конфликт получил новый виток. В Сети появился слух о том, что Алла Пугачева попросила Игоря Крутого о том, чтобы Ольга Бузова не была приглашена на съемки традиционной новогодней передачи. Примадонна считает неуместным поведение Ольги Бузовой на сцене. Новогодний праздник является семейным, потому, по мнению звезды, «трясти арбузами» очень некстати. Многие звезды придерживаются такого же мнения, поэтому совершенно не удивительно, что среди гостей программы в этом году Ольги Бузовой нет. Коллеги негативно высказывались в адрес молодой артистки, отмечая ее довольно посредственные вокальные данные.

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