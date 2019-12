Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище после запуска ракеты из сектора Газа

Армия обороны Израиля заявила 25 декабря в Twitter о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа вечером 25 декабря.

On Hanukkah, the festival of miracles, Israel’s modern miracle—the Iron Dome—just intercepted a rocket mid-air after it was fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/IuuAfIIGv1

— Israel Defense Forces (@IDF) December 25, 2019

Как сообщило издание Haaretz, это произошло во время выступления премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху на предвыборном мероприятии в городе Ашкелон на юго-западе страны. После того как сработали сирены воздушной тревоги, Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище.

Buzznet опубликовало в YouTube видео, на кадрах которого Нетаньяху уводят со сцены. Позже израильский премьер продолжил свое выступление.

ВИДЕОВидео: Buzznet / YouTube

Израиль и Палестина обмениваются ракетными ударами. 14 ноября 2019 года вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако обстрелы не прекратились.

