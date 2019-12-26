Россияне смогут регистрировать новые автомобили прямо в автосалоне

26.12.2019, 9:30, Новости дня

С 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД, следует из постановления, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как пишет «Коммерсант», постановление правительства №1764 от 21 декабря 2019 года «О государственной регистрации транспортных средства в регистрационных подразделениях ГИБДД» вступит в силу 1 января 2020 года с принятым еще в 2018 году законом «О государственной регистрации транспортных средств».

Автовладельцы получат возможность получить свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ) на новый автомобиль прямо в автосалоне.

Услугу смогут предоставлять гражданам компании, получившие статус специализированной организации и включенные в государственный реестр МВД (он будет опубликован на сайте ГИБДД).

Осматривать транспортные средства и проверять документы у владельца машины будет ответственный сотрудник автосалона. Всю информацию с результатами осмотра компания передаст в подразделение (документы нужно будет хранить три года) через портал госуслуг. ГИБДД проверит сведения и примет решение о допуске автомобиля к движению.

Сотрудник автосалона сможет получить в подразделении СТС и номера для передачи автовладельцу. Предельная стоимость этой услуги составит 500 рублей.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что Минкомсвязь и МВД разрабатывают новый бесплатный сервис, который позволит оформлять электронный договор купли-продажи автомобилей через портал госуслуг.



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