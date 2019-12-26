Наталия Белохвостикова о Владимире Высоцком: «На съемках последнего фильма он написал для меня стихи»

Советская и российская актриса Наталия Белохвостикова, этим летом отметившая своё 68-летие, пояснила о том, что во время работы над фильмом «Маленькие трагедии», который стал последним для Владимира Высоцкого, поэт написал для коллеги стихи. Трёхсерийная лента режиссёра Михаила Швейцера, вышедшая на телеэкраны в 1979 году, была посвящена 180-летнему юбилею Александра Пушкина и 150-летию «Болдинской осени».

В беседе с журналистами издания «7Дней» Наталия Белохвостикова поделилась воспоминаниями о съёмках «Маленьких трагедий». Режиссёр позвонил актрисе и предложил ей воплотить на экране персонажа дону Анну. Артистка возразила: являясь блондинкой, она не может играть испанку, на что получила следующий ответ: «В нашей стране у ангела должны быть светлые волосы». Проб Михаил Швейцер не устраивал, вместо этого он около трёх месяцев «бился» за Владимира Высоцкого, которого не хотели утверждать на роль.

«Фильм стал последней киноработой с его участием. Через три дня после выхода «Маленьких трагедий» Владимира Высоцкого не стало. Картина была замечательной, как и процесс её создания. Михаил Швейцер работал со мной так, как никто другой. Например, он мне говорил: «Я вот сейчас скажу «Мотор!», но «Стоп!» говорить не буду, ты продолжай играть кусок, а «Стоп!» сама скажешь», – пояснила народная артистка РСФСР.



В первый же день работы над фильмом Наталия Белохвостикова сильно простудилась, у неё сел голос. Пока вся команда работала над фильмом, артистке пришлось лежать с высокой температурой в актёрской комнате. Поддержать коллегу пришёл Владимир Высоцкий, посвятивший ей стихи.

«Мне было тогда очень плохо, поэтому я смутно помню сам текст. Только последняя строчка осталась в голове: «И дону Анну я называл Наташей». Я попросила Володю записать те стихи, он ответил согласием, но добавил – когда появится время. Никто тогда даже не думал, что ему так немного осталось», – поделилась воспоминаниями Наталия Белохвостикова.

Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет. Указанная во врачебном свидетельстве причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

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