«Держите себя в руках»: строгий Лазарев возбудил россиян

26.12.2019, 9:26, Разное

Тот факт, что артист нередко публикует горячие снимки на ночь глядя уже давно не удивляет фанатов. Многие привыкли, что любимый артист частенько желает своим поклонникам приятных снов, при этом выкладывая такие фото, что большая часть аудитории Лазарева после такого думает вовсе не о том, как бы отправиться в теплую мягкую постельку… вне общества певца.

Вот и в этот раз знаменитость решил вновь порадовать своих преданных фанатов, передает «Экспресс газета». На сон грядущий звезда отечественного шоу-бизнеса показал поклонникам, как правильно носить смокинг. Сергей предстал перед подписчиками в брутальном образе строгого аристократа. Он надел черный пиджак с атласными лацканами. Наряд он дополнил галстуком-бабочкой.

Разумеется, подписчики Лазарева просто не смогли пройти мимо столь притягательного снимка. Они принялись наперебой писать комплименты в адрес знаменитости, а сама публикация набрала более 55 тысяч лайков менее, чем за сутки.

»
ДЕРЖИТЕ СЕБЯ В РУКАХ🔥🔥🔥😍😍😍😂😂😂🔥🔥» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), »
Оййй😍😍😍что за красивчик🔥уфффф», »
О боже какой мужчина 😍», »
блин вы такой дэдди…….», »
С таким взглядом … вечер может стать не просто хорошим…😂😂😂😊😊😊
«, – отметили восторженные комментаторы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 25 Дек 2019 в 9:51 PST



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Тот факт, что артист нередко публикует горячие снимки на ночь глядя уже давно не удивляет фанатов. Многие привыкли, что любимый артист частенько желает своим поклонникам приятных снов, при этом выкладывая такие фото, что большая часть аудитории Лазарева после такого думает вовсе не о том, как бы отправиться в теплую мягкую постельку… вне общества певца. Вот […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика