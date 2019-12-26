Мнения: Катастрофа Су-57, как праздник злобы

Вроде бы чувство «У соседа корова сдохла – пустячок, а приятно» не относится к похвальным и образцовым. Скорее к тем, которые принято скрывать за внешним сочувствием. Вероятно, лицемерным, но ведь сказано, что лицемерие – последняя дань порока добродетели.

Вроде бы чувство «У соседа корова сдохла – пустячок, а приятно» не относится к похвальным и образцовым. Скорее к тем, которые принято скрывать за внешним сочувствием. Вероятно, лицемерным, но ведь сказано, что лицемерие – последняя дань порока добродетели.

Вдвойне это относится к той породе граждан, которых принято называть светлоликими и рукопожатными, поскольку в рукопожатном катехизисе сказано, что чувство по поводу соседской коровы типично для людей, несущих на себе печать тысячелетнего рабства. Тогда как люди с доброкачественными генами чужды радости по поводу коровы.

Но гладко было в методичке, тогда как в реальной жизни все сложнее. Как раз люди, отягощенные тысячелетним рабством (не все, конечно, но большинство) более или менее владеют искусством делать постную рожу. Тогда как граждане, им совершенно не отягощенные, не считают нужным в случае соседских неприятностей скрывать злое торжество.

Катастрофа уже совсем готового к запуску в серию нового истребителя Су-57 произвела у этих граждан майский день, именины сердца, хотя на дворе конец декабря. Возьмем краткую выжимку комментариев по случаю майского дня:

«Об этом Путин не расскажет. Это же не мультики про супероружие. Это реальность: мы построили 1 (один) истребитель 5-го поколения, и он разбился»;

«А «воевать» будут на нем в Сирии и подобных «театрах военных действий». «Во славу России». И, соответственно, Путина. А нам, простым россиянам, это надо?»;

«Пенсионеры, учителя и врачи аплодируют стоя успехам отечественного самолетостроения! Наш Неприкосновенный Суверенитет опять рулит»;

Довольно бессмысленно возражать этим гражданам, указывая, что новая модель воздушной машины всегда таит в себе сюрпризы, почему и профессия летчика-испытателя, который учит летать новые самолеты, всегда опасна. Чкалов, Бахчиванджи, Султан Амет-Хан, Джозеф Макконелл (США), Джон де Хэвиленд (Англия) – полный список длинен. Да и что им за дело до реальных проблем авиации (армии, полиции, флота etc. – подставить нужное) – у них светлое чувство злорадства, а технические детали их не интересуют.

Впрочем, все это не ново. Беды и несчастья были, беды и несчастья будут – такова уж наша юдоль скорбей, – и всегда найдутся светлоликие люди. Меньше недели назад явно неуравновешенный человек устроил стрельбу на Лубянке, и было то же самое.

Сперва, правда, бесстрашно выступили только А.А. Навальный и М.Б. Ходорковский, а прочие до гражданственности дозрели не сразу. Все-таки стрельба в центре столицы – это дело совсем неприятное, пуля-дура не разбирает.

Но как раз пример Навального, который давно уже Бога не боится и людей не стыдится, прекрасно себя при этом чувствуя, объясняет, как устроена голова у него самого и у его приверженцев.

Если взять его личность per se, отвлекаясь от всякого контекста (жулики и воры etc.), то картина предстает в высшей степени отталкивающая. Злорадное ликование по поводу дела 19 декабря на Лубянке в сочетании с выражением глубокой скорби по поводу стрельбы 2016 г. в Париже – случай, когда за чужой щекой зуб болит, а вроде бы и за своей – не болит нимало. Врет, как дышит – до сих пор так и не удалось получить от него сколь-нибудь внятного ответа ни об его обучении в УДН (соученики-коллеги, тема курсовых и дипломных, кафедра специализации), ни об адвокатской деятельности (в каких процессах кого представлял). Полностью безразличен к судьбе своих приверженцев, попавших под замес – бабы новых нарожают. Глубоко неясное происхождение доходов и большая склонность пить чашу жизни с некоторым даже демонстративным потреблением.

Вообще говоря, минимальный жизненный опыт подсказывает, что от таких людей следует держаться подальше, ибо им ни в чем нельзя довериться. Максимум, на что вроде бы он мог рассчитывать – это две бабы, да три помощника, что гарантировано любому революционеру и любому прохиндею. Но в действительности численность адептов столь малосимпатичного субъекта гораздо больше.

Секрет прост. Субъект представляет себя публике в качестве анти-Кремля. Есть преступная власть, жулики и воры, которые представляют собой абсолютный ноль (-273 градуса по Цельсию). На фоне такого нуля любой субъект является носителем тепла. Другая аналогия – Северный полюс, с которого все пути ведут на юг. Если кто поверил в столь абсолютные свойства нынешней власти, любой другой тем самым делается вполне привлекательным, а о его малоприятных свойствах спрашивать – сугубый моветон.

Но если сегодняшний борец и герой, которому все можно, придет к власти, он будет вынужден давить любое инакомыслие самым немилосердным образом, поскольку подмороженные сегодня вопросы к нему тут же разморозятся. Поскольку отвечать нечего, единственный возможный ответ – карающий меч либеральной диктатуры. Это было бы так, даже будь А.А. Навальный по природе своей человеком самым милосердным – noblesse oblige, никуда не денешься. Но поскольку человек он очень злобный и даже не дающий себе труда это скрывать, победа светлых сил под его началом исполнит все пожелания трудящихся насчет нового Сталина.

Либо если, к счастью для граждан, судьба его не заладится, со временем он исчахнет и пропадет, поскольку своего бытия он не имеет.

В общем-то, Бог бы с ним, с Навальным, но вышесказанное имеет отношение к злобной радости и ее носителям вообще. Самое печальное, что может ожидать скрежещущих от злобы и упивающихся ею – это исполнение их желаний. См. и Семнадцатый год, и не только.

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