Стало известно о росте цен на ЖКХ в 2020 году

В 2020 году плата за услуги ЖКХ в среднем по РФ вырастет на 4%, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Как пишут «Известия», согласно распоряжению правительства, больше всего тарифы на коммунальные услуги увеличатся в Чеченской республике (6,5%), а самый низкий индекс предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа (2,4%).

В Москве стоимость услуг ЖКХ вырастет в среднем на 5%, в Санкт-Петербурге на 3,8%. В остальных субъектах тарифы вырастут на 3,6-4,9%.

Индексация будет произведена во втором полугодии.

Напомним, 21 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ. Он также оценил готовность РФ к отопительному сезону.

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