Составлен ТОП-7 самых лучших бюджетных автомобилей 2019 года

Автомобильный рынок РФ постоянно пополняется различными транспортными средствами. Несмотря на наличие заманчивых предложений с подержанными машинами, большая часть автолюбителей хочет получить машину с салона. Журналисты издания OANews составили рейтинг лучших дешевых транспортных средств, доступных на рынке в 2019 году.

Chevrolet Spark 2020

Стоимость данного транспортного средства на первичном рынке составляет примерно 14 тысяч долларов. Под капотом у него располагается силовой агрегат на 1,4 литра при мощности в 98 лошадиных сил. Вместе с ним устанавливают трансмиссию на 5 передач, но на российском рынке имеется и модель с автоматической коробкой переключения передач. Из-за относительно маленького двигателя автомобиль имеет минимальный расход топлива, ввиду чего отлично подойдет для частого применения. В стандартное оснащение Chevrolet Spark 2020 входят порты USB, возможность подключения OnStar, а также Apple CarPlay и Android Auto. Автомобиль появился в продаже в конце минувшего месяца, а его первая партия разошлась в количестве 20 тысяч единиц всего за две недели.

Mitsubishi Mirage 2019



Данное транспортное средство занимает второе место в рейтинге доступных автомобилей. В РФ купить его можно всего за 14,9 тысячи долларов. Под капотом транспортного средства располагается силовой агрегат на 1,2 литра при мощности в 78 лошадиных сил. Главной особенностью модели является потребление топлива в объеме всего 5,7 литра на 100 километров. Стандартная комплектация включает в себя механическую трансмиссию с полным приводом. В салоне транспортного средства располагаются дисплей на 7 дюймов и отдельный экран для вывода информации с бортового компьютера. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto в автомобиле отсутствует.

Ford Fiesta 2019



Автомобиль был снят с производства летом текущего года, но он все равно остается во многих дилерских центрах. Стоимость модели составляет примерно 15,2 тысячи долларов. Под капотом базовой вариации располагается силовой агрегат на 1,6 литра при мощности в 120 лошадиных сил. Главным недостатком автомобиля является отсутствие электрических стеклоподъемников. Несмотря на это, в салоне транспортного средства присутствует большой дисплей на торпеде с современной мультимедийной системой. Также модель отличается от аналогов с такой же стоимостью визуальной составляющей благодаря большому переднему бамперу и округлым фарам.

Nissan Versa 2020



Данное транспортное средство в первых поколениях считалось самым бюджетным. После рестайлинга автомобиль подорожал до 15,6 тысячи долларов. Производители решили использовать более качественные комплектующие, что отразилось на его ценнике. Модель оснащают мотором на 1,6 литра при мощности в 122 лошадиные силы. Также стоит выделить низкое потребление топлива всего в 6,7 литра на 100 километров в условиях городского движения. Базовая вариация модели включает в себя систему предупреждения о выходе из полосы движения, систему автоматического торможения, 7-дюймовый сенсорный экран с 3 портами USB и 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Mitsubishi Mirage G4 2020



Транспортное средство сейчас можно купить примерно за 15,9 тысячи долларов. Автомобиль отличается от аналогов, продающихся по такой же стоимости, наличием трехцилиндрового бензинового мотора с потреблением до 5,9 литра на расстоянии в 100 километров. Особенностью бюджетной модели также считается 7-дюймовый ЖК-экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Визуально модель почти ничем не отличается от хэчтбека такой же серии, но имеет более скромные габариты и вместимость салона и багажника.

Hyundai Accent 2020



Автомобиль считается самым маленьким транспортным средством в США. Его цена составляет всего 16 тысяч долларов, что очень мало для машины с такими техническими характеристиками. Под капотом у нее располагается силовой агрегат на 1,6 литра при мощности в 120 лошадиных сил. Стандартное оборудование на базе Accent SE включает 5-дюймовый сенсорный экран с портом USB. Расход на сто километров езды у транспортного средства составляет примерно 6,1 литра.

Kia Rio 2019



Автомобиль является улучшенной версией Accent, но стоит всего на 300 долларов дороже. Сейчас за модель в дилерских центрах просят от 16,3 тысячи долларов. Под капотом транспортного средства располагается силовой агрегат на 1,6 литра при мощности в 130 лошадиных сил. Вместе с ним устанавливают автоматическую коробку передач на 6 ступеней. В базовую комплектацию модели входят автоматические фары, мультимедийная система, стеклоподъемники и многое другое.

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Последнее: Автомобильный рынок РФ постоянно пополняется различными транспортными средствами. Несмотря на наличие заманчивых предложений с подержанными машинами, большая часть автолюбителей хочет получить машину с салона. Журналисты издания OANews составили рейтинг лучших дешевых транспортных средств, доступных на рынке в 2019 году. Chevrolet Spark 2020 Стоимость данного транспортного средства на первичном рынке составляет примерно 14 тысяч долларов. Под […]