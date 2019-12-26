Порошенко оштрафовали за прогулы заседаний Рады

26.12.2019, 9:19, Новости дня

Бывшего президента Украины, депутата Рады Петра Порошенко, а также главу партии «Слуга народа» и зампредседателя одноименной фракции Александра Корниенко и еще 79 депутатов лишили права на возмещение расходов на общую сумму более 3 млн гривен (125 тыс. долларов) из-за прогулов.

Информационное управление парламента Украины сообщило, что «в соответствии с распоряжением главы Верховной рады Украины от 13 декабря 2019 года «О прекращении возмещения народным депутатам Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года» прекращено возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, 81 народному депутату Украины на сумму 3 млн 60 тыс. (гривен)», передает ТАСС со ссылкой на агентство УНН.

Остатки ассигнований на регистрационных счетах в конце 2019 года будут списаны в доход государственного бюджета.

В данный момент выплаты депутату Рады, связанные с осуществлением полномочий народного избранника, составляют около 30 тыс. гривен (1 тыс. 250 долларов).

12 сентября Верховная рада приняла закон о лишении народных депутатов Украины финансового обеспечения за прогулы – депутату не возмещаются расходы за календарный месяц на осуществление депутатских полномочий в случае, если он без уважительных причин не участвовал в работе трети пленарных заседаний или половине заседаний комитетов.

Ранее липецкая фабрика Порошенко «Рошен» решила в шести исках оспорить НДС на 1 млрд рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Бывшего президента Украины, депутата Рады Петра Порошенко, а также главу партии «Слуга народа» и зампредседателя одноименной фракции Александра Корниенко и еще 79 депутатов лишили права на возмещение расходов на общую сумму более 3 млн гривен (125 тыс. долларов) из-за прогулов. Информационное управление парламента Украины сообщило, что «в соответствии с распоряжением главы Верховной рады Украины от […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика