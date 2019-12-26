Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа после обстрела Ашкелона

В ночь израильские военные нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на выпущенную оттуда ранее ракету. Об этом говорится в сообщении в Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«В ответ на ракету, выпущенную из Газы по израильским гражданским лицам ранее вечером, израильские Военно-воздушные силы только что нанесли удар по ряду террористических объектов ХАМАС в Газе», – сообщили в пресс-службе.
In response to the rocket fired from #Gaza at Israeli civilians earlier tonight, the Israeli Air Force just struck a number of Hamas terror targets in Gaza.
— Israel Defense Forces (@IDF) 26 декабря 2019 г.
Издание NEWSru.co.il пишет, что 25 декабря около 21.00 в Ашкелоне и населенных пунктах рядом с ним прозвучали сирены системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Сразу после сирены был слышен сильный взрыв. Военные зафиксировали запуск одной ракеты с территории сектора Газы, ее сбила система противоракетной обороны «Железный купол».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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