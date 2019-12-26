Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа после обстрела Ашкелона

26.12.2019, 9:18, Новости дня

В ночь израильские военные нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на выпущенную оттуда ранее ракету. Об этом говорится в сообщении в Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В ответ на ракету, выпущенную из Газы по израильским гражданским лицам ранее вечером, израильские Военно-воздушные силы только что нанесли удар по ряду террористических объектов ХАМАС в Газе», – сообщили в пресс-службе. 

In response to the rocket fired from #Gaza at Israeli civilians earlier tonight, the Israeli Air Force just struck a number of Hamas terror targets in Gaza.

— Israel Defense Forces (@IDF) 26 декабря 2019 г.

Издание NEWSru.co.il пишет, что 25 декабря около 21.00 в Ашкелоне и населенных пунктах рядом с ним прозвучали сирены системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Сразу после сирены был слышен сильный взрыв. Военные зафиксировали запуск одной ракеты с территории сектора Газы, ее сбила система противоракетной обороны «Железный купол».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Материал дополняется

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика