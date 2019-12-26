«Ларос» назвал место испытаний частной возвращаемой ракеты

Российская частная компания «Ларос» рассчитывает в 2020 или 2021 году провести испытания возвращаемой ступени своей будущей многоразовой ракеты на одном из полигонов Роскосмоса или Минобороны, сообщил владелец компании бизнесмен Олег Ларионов.

«Планируем в следующем или в 2021 году отработать динамическую посадку (ракета садится на хвост за счет работы двигателя — прим. ТАСС) первой ступени суборбитальной ракеты на одном двигателе тягой 500 кг», – передает ТАСС слова Ларионова.

По его словам, «ступень будет взлетать до высоты 4-5 километров, после чего должна вернутся к месту старта, совершив посадку на специально подготовленную площадку».

Ларионов добавил, что «для этих испытаний мы рассчитываем использовать один из полигонов Роскосмоса или Минобороны, ведутся переговоры».

Он отметил также, что, возможно, госкорпорация «Роскосмос» заинтересуется проведением испытаний возвращаемой ступени с динамической посадкой и окажет содействие.

Напомним, в понедельник Ларионов рассказал, что Laros проведет огневые испытания опытного образца собственного ракетного двигателя в первом квартале 2020 года.





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