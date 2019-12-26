Назван самый удачливый российский миллиардер

Журнал Forbes составил рейтинг самых удачливых миллиардеров РФ в 2019 году, исходя из показателей по годовому приросту состояния. Первое место в нем занял один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин.

Издание отмечает, что за год Потанин увеличил свое состояние более чем на треть. «Даже если бы миллиардер проиграл суд бывшей супруге, требовавшей в Лондоне взыскать с него 6 млрд долларов, он бы все равно остался в плюсе, ведь за год владелец более 30% акций «Норникеля» прибавил к своему капиталу почти 8 млрд долларов», – пишет Forbes, отмечая, что его состояние оценивается в 23,8 млрд долларов.

На втором месте рейтинга оказался глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние за год увеличилось на 5,9 млрд долларов – до 27 млрд долларов на 24 декабря. Также в тройку лидеров попал президент «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние за год выросло на 5,3 млрд долларов, до 23,8 млрд долларов.

Четвертое место в рейтинге занял владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко. Его состояние за год увеличилось на 4,1 млрд долларов, составив 22,7 млрд долларов.

Кроме того, в топ-5 вошел основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Прирост его состояния за год составил 3,8 млрд долларов, а в целом его состояние оценивается в 20,2 млрд долларов.

Ранее рейтинг миллиардеров, которым удалось заработать или, наоборот, потерять больше остальных за год, составил американский Forbes.

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